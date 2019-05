Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah: सब टीवी का शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। एक तरफ शो में ‘दया बेन’ फेम दिशा वकानी की वापसी नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ शो में इस किरदार को निभाने के लिए नए कलाकार की तलाश भी चल रही है। ऐसे में एक विदेशी एक्टर ने इस शो में काम करने के लिए अपना इंट्रस्ट दिखाया है। भारत मूल के अमेरिकी एक्टर कल पेन (Kal Penn) ने सोशल मीडिया के जरिए शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने की इच्छा जाहिर की है।

गुजराती परिवार से ताल्लुख रखने वाले कल पेन ने पिछले दिनों अपना एक गुजराती वीडियो शेयर किया था। वीडियो में वह गुजराती अंदाज में बोलते नजर आ रहे थे। इस वीडियो में वह ‘लेडिज भाई’ बने दिखाई दिए।

इस वीडियो में जैसे पेन गुजराती बोलते हुए डायलॉग मार रहे थे। उनके फैन्स और फॉलोअर्स को उनका अंदाज काफी पसंद आया। अपने वीडियो के कैप्शन में कल पेन कहते हैं- ‘लेडिज भाई से मिलें, एक बहुत पुराना गुजराती कैरेकक्टर। अजीब कमीज पहने।’

Meet Ladies Bhai: an old, ridiculous Gujarati sketch character with a great shirt. pic.twitter.com/3KxT9joqUq

— Kal Penn (@kalpenn) April 29, 2019