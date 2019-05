Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ इस वक्त लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इन दिनों शो में ‘दयाबेन’ की वापसी को लेकर आए दिन कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं। तो वहीं एक वक्त ऐसा भी था जब ये शो गलत वजहों से सुर्खियों में छाया रहा शो में एक सीन दिखाया गया था जिसमें ‘रोशन सिंह सोढ़ी’ गुरू गोबिंद सिंह जी के खालसा बने नजर आते हैं। लेकिन गलत धारणा के चलते शो को बैन करने की मांग की जाने लगी थी कि शो में ‘गुरू गोबिंद सिंह जी’ के किरदार को दिखाया गया है। ऐसे में शो की ‘बबीता जी’ यानी एक्ट्रेस मुनमुन ने मामने में ‘तारक मेहता’ के बचाव में सफाई थी ।

मुनमुन ने कहा था- ‘पहले तो मैं बता दूं कि इस कॉन्ट्रोवर्सी से मैं सुबह तक अवगत नहीं थी। मैंने सुना कि इस बारे में गुरू चरण सिंह सोढ़ी बात कर रहे हैं, तब मुझे पता चला। मैं बता दूं कि ये पूरी तरह से मिस अंडरस्टैंडिंग है। गुरु चरण सिंह खुद सिख हैं। वह खुद नहीं चाहेंगे कि देश-दुनिया में कुछ गलत मैसेज जाए और लोगों की भावनाएं आहत हों। मुझे अच्छे से याद है कि हमारी उस सीन को लेकर बात हुई थी, ऐसे में उन्होंने खुद कहा था कि कोई भी गुरु गोबिंद सिंह जी का रोल प्ले नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने खालसा का रूप लिया और उसी को शूट किया गया।’

बता दें, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने इस टीवी शो को बैन करने की मांग की थी। कमेटी का कहना था कि इस शो की वजह से सिख धर्मभावनाएं आहत हुई हैं। कमेटी के मुताबिक शो में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को दिखाए जाने की वजह से सिखों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है।

Roshan singh Sodhi became Guru Gobind singh Ji Ka Khalsa notGuru Gobind singh.Please check his dialogues and the episodes. https://t.co/TitwKTBylu

— Asit Kumarr Modi (@AsitKumarrModi) September 17, 2017