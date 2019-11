View this post on Instagram

धन की ज्योत का प्रकाश, पुलकित धरती, जगमग आकाश, आज ये प्रार्थना है, आप के लिए खास, धनतेरस के शुभ दिन, पूरी हो हर आस । धनतेरस की हार्दिक बधाई✨