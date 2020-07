Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Tarak Mehta Ka Ulta Chashma) ने 4 महीने के लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर ली है। वैसे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ को हमेशा से ही दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है लेकिन 22 जुलाई को शो का फ्रेश एपिसोड टेलिकास्ट किया गया जिसने दर्शकों को काफी निराश किया। इस एपिसोड को लेकर दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए इसका मजाक उड़ाया है।

ऋषिकेश नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो बेहद शानदार है, हमें इसमें नए कलाकारों, मेकअप, नकली कॉमेडी की जरूरत नहीं है बल्कि पुराना शो जिस तरह से था हमें वही चाहिए।’ नमन नाम के यूजर ने एक मीम शेयर करते हुए TMKOC को टैग कर लिखा, ‘शो की हंसी कहां गई उसे तलाशो।’

#TMKOC Old episodes truly best… @AsitKumarrModi We don’t need renovation, fancy makeups and poor new generation jokes…:( pic.twitter.com/rpkB6BM5XB

एक अन्य यूजर ने शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी को टैग करते हुए लिखा, ‘मुझे लगा लॉकडाउन के वक्त खाली समय में शो के लेखक कुछ बेहतर काम कर रहे होंगे और हमारे लिए कुछ नया लेकर आएंगे लेकिन यह पुराने की तरह ही निकला।’

I thought atleawt during free time of lockdown the writer must did some good work… but this is same shit. #TMKOC

I dnt know y @AsitKumarrModi thinks tht indian ppl habe such low level of sense of humour..

— overhead (@overThehead) July 22, 2020