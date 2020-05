Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा केवल एक शो नहीं है, बल्कि एक भावना है। तारक मेहता… के हर एक किरदार अपने आप में मजेदार और दिलचस्प हैं जो कि फैंस को जमकर एंटरटेन करते हैं। 2008 से शुरू हुआ ये शो 12 साल बाद भी दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाने में कोई कसर नही छोड़ता है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते सीरियल और फिल्म की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में दर्शक अब पुराने एपिसोड ही देख रहे हैं।

अभी कुछ देर पहले शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने एक फोटो शेयर की है जिसमें ICU में एडमिट एक मरीज ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ देख रहा है। ICU में एडमिट ये फैन ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी से जूझ रहा है। इस मुश्किल समय में मरीज ने अपने बेटे से ICU में ही ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ लगाने के लिए कहा। जिसके बाद बेटे ने तारक मेहता… देखते हुए अपने पिता की तस्वीर ली और उसे शेयर कर दिया। ये तस्वीर कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

Thank you for your love. Your love inspire us pic.twitter.com/PC7oiQivLT

— Asit Kumarr Modi (@AsitKumarrModi) May 3, 2020