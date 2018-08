पायल रोहतगी ने स्वरा भास्कर और सनी लियोनी पर बोला था हमला, मिला ये जवाब

पिछले दिनों केरल बाढ़ पर बोलते हुए एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने एक विवादास्पद बयान दे दिया था। इसी के चलते एक्ट्रेस को सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा ट्रोल किया जाने लगा। इसी एवेज में एक्ट्रेस ने ट्रोल्स को जवाब दिया था जिसमें उन्होंने स्वरा भास्कर और सनी लियोनी पर हमला बोल दिया था। ऐसे में अब स्वरा भास्कर एक्ट्रेस पायल को उनके कटाक्ष का जवाब देती दिखाई दीं। दरअसल, केरल बाढ़ पर ट्वीट करने पर लोगों ने उन्हें फ्लॉप एक्ट्रेस कहना शुरू कर दिया था।

ऐसे में एक्ट्रेस ने ट्रोल्स को जवाब में लिखा- ‘मुझे फ्लॉप रहने दो। क्या मुझे अपना नजरिया रखने का अधिकार नहीं है। माफ कीजिए… मुझे मास्टरबेट सीन करना, रेप विक्टम पर प्लेकार्ड खेलने और कैंपेंग करना, या हसबेंड संग पोर्न शूट कराना सक्सेस होने के लिए जरूरी नहीं है।’ पायल के इसी ट्वीट को एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी देखा। ट्वीट देखने के बाद ‘वीरे दी वेडिंग’ एक्ट्रेस ने पायल को तीखा जवाब दिया। स्वरा ने इस ट्वीट पर रिप्लाइ करते हुए लिखा- ‘हाई पायल! आशा है आप ठीक हैं….। हमेशा खुश रहें बहन।’

Let me be #flop so what. I cant have my views oh sorry I need to do masturbation scenes and hold placards of #RapeinDevistan campaign to be #successful OR maybe have a husband who shoots porn. IDIOTS. NO maybe be a part of #castingcouch or better change my parents — PAAYAL ROHATGI & TEAM (@Payal_Rohatgi) August 28, 2018

बता दें, एक ट्विटर यूजर को जवाब देते हुए पायल ने सनी लियोनी और स्वरा भास्कर को इंडायरेक्टली टारगेट कर दिया था। ट्विटर यूजर ने पायल के लिए लिखा था, ‘पायल की आखिरी मूवी थी ‘हल्फा मचा के गइल’ (भोजपुरी) विवेक अग्निहोत्री की तरह ये एक फ्लॉप एक्ट्रेस हैं। पब्लिसिटी पाने के लिए वह ये सब कर रही हैं।’ इस ट्वीट को जवाब देते वक्त एक्ट्रेस पायल ने स्वरा की फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ के एक सीन का बिना नाम लिए जिक्र कर डाला। इसी का जवाब देते हुए एक्ट्रेस स्वरा ने भी पायल की खबर ले ली।

Hi Payal! I hope you are well too 🙂 🙂 🙂 Stay happy sister! https://t.co/b5qui9Bx9G — Swara Bhasker (@ReallySwara) August 29, 2018

Paayal Rohatagi last Movie was “हल्फा मचा के गइल” (bhojpuri), first time i heard about her she is flop human from indian cinema like vivek agnihotri she trying to gain few publicity for her next flop movie.

Indeed she struggle to give atleast one hit Movie in her whole career — Urban Naxal Bal Narendra & Team (@hunt_bhai) August 27, 2018

बता दें, पायल ने केरल बाढ़ को लेकर कुछ इस तरह से अपने विचार व्यक्त किए थे:-