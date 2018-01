एकता कपूर के शो ‘हक से’ में नजर आएंगी सुरवीन चावला, राजीव खंडेलवाल से करेंगी रोमांस

एक्ट्रेस सुरवीन चावला हाल ही में गुपचुप ढ़ग से की गई शादी को लेकर काफी चर्चा में रहीं। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपनी दो साल पुरानी शादी का राज सबके सामने खोला था। वह पिछले काफी समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर रही हैं और अब अपने नए शो के साथ एक्टिंग की दुनिया में वापसी करने जा रही हैं। शादी के बाद सुरवीन एकता कपूर के शो से वापसी करेंगी। इस शो का नाम हक से है जो कि एक डिजिटल शो होगा। सुरवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टर राजीव खंडेलवाल के साथ नजर आएंगी। इस शो में सुरवीन और राजीव के साथ पारुल गुलाटी, आंचल शर्मा और नेक्षा रंगवाल भी लीड रोल में नजर आएंगी।

एएलटीबालाजी का नया शो लिटिल वुमेन से प्रेरित है। ये शो कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनाया गया है। शो में चार बहनों के रिश्तों को दिखाया जाएगा। इस शो का प्रोमो हाल ही में लॉन्च किया गया है। शो के प्रोमो में सुरवीन काफी स्ट्रॉन्ग किरदार निभाती दिख रही हैं। शो में मेहर, जन्नत, बानो और अमल के बीच की बॉन्डिंग को दिखाया जाएगा। उन्हें कश्मीर में रहते हुए वहां की परिस्थिती से अलग काम करने के बाद के परिणामों को फेस करते भी दिखाया जाना है।

