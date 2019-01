Super Dancer Chapter 3: डांस रिएलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 3 का ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में इस शो का तीसरा सीजन नए नए हुनरबाजों के साथ टीवी स्क्रीन पर आ पहुंचा है। शो के एक कंटेस्टेंट के ऑडिशन के दौरान एक फैन शिल्पा के पास जा पहुंचा। फैन ने बड़े ही मदमस्त अंदाज में शिल्पा की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। वहीं फैन शिल्पा की कुछ आदतों और फिल्म के नाम को मिक्स कर एक्ट्रेस के सामने अपनी शायरी पेश करने लगा।

इस दौरान फैन ने शिल्पा के आगे शायरी पेश करते हुए कहा ‘तेरा संडे बिंच पर खाना, तेरा पप्पी फेस बनाना..तेरा मेरी धड़कन में बस जाना… नहीं भूलूंगा मैं…जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान’। फैन के इस तरह से शायरी करने पर जज शिल्पा ने भी फनी अंदाज में रिएक्ट करना शुरू कर दिया। शिल्पा भी कभी पप्पी फेस बनाने लगीं तो कभी ‘धड़क’ का नाम सुन जोर-जोर से हंसने लगीं। देखें ये वीडियो:-

Meet the Super Kid Gourav from #SuperDancerChapter3! Can you believe this amazing talent?! Watch them tonight on the Final Auditions at 8 PM. @TheShilpaShetty @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 pic.twitter.com/4Mbd5KEZPg

