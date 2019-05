VIDEO: Super Dancer Chapter 3 में हुआ कुछ ऐसा कि रेखा ने पकड़ लिए कंटेस्टेंट के पैर

Super Dancer Chapter 3: डांस रिएलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 3 में एक से एक नन्हे कलाकार अपनी प्रतिभा का जौहर हर हफ्ते दिखाते हैं। फैन्स छोट-छोटे बच्चों के इस हुनर को देख कर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये उन्होंने कैसे कर डाला। तो वहीं शो के जज भी बच्चों के परफॉर्मेंस को देख कर दंग रह जाते हैं। इस शो में हर बार कुछ हटकर, अनोखा और जबरदस्त कर दिखाने वाली रूपसा ने इस बार भी सभी को अपनी परफॉर्मेंस से चौंका दिया है।

अपने सुपर गुरू निशांत के गुणों संग ताल से ताल मिलाकर रूपसा ने इस बार भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया। शो की सबसे छोटी कंटेस्टेंट रूपसा का ये हुनर देख कर तो डांस की लेजेंड रेखा भी निशब्द हो गईं। ऐसे में रेखा नन्ही सी रूपसा के पैर पकड़ने के लिए स्टेज पर आ पहुंचीं। शो पर इस नन्ही कंटेस्टेंट को ‘देवी’ कहा जाने लगा।

शो सुपरडांसर में इस बार स्पेशल गेस्ट के तौर पर रेखा नजर आ रही हैं। शो से एक प्रोमो सामने आया है जिसमें रूपसा रेखा और अमिताभ बच्चन के गाने पर डांस करती नजर आती हैं। रूपसा का इंडियन डांस फॉर्म देखकर रेखा बेहद खुश होती हैं। देखें ये वीडियो:-

Watch how Angel of Dance, Rupsa and Super Guru Nishant create magic on #SuperDancerChapter3. Don't forget to tune-in for the #JashnERekha episode this weekend at 8 PM. @TheShilpaShetty @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 pic.twitter.com/HG3wolfuUL

