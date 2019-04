Shilpa Shetty Video: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी टीवी के चर्चित डांसिंग रियलिटी शो ‘सुपर डांसर चैप्टर 3’ में जज की भूमिका अदा कर रही हैं। शो में शिल्पा के अलावा गीता कपूर और अनुराग बसु भी बतौर जज नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच चर्चित होने के कारण शो में बॉलीवुड स्टार्स भी शिरकत करते रहते हैं। ऐसे में इस वीक शो में सुनील शेट्टी ने शिरकत की है। शो में हर हफ्ते कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऐसे में एक कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस को देखकर सुनील शेट्टी ने उसे जज करने से ही इंकार कर दिया।

सोनी टीवी ने रविवार को प्रसारित होने वाले शो का एक प्रोमो वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक कंटेस्टेंट ‘बाहुबली’ गाने पर धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहा है। परफॉर्मेंस के बाद सुनील शेट्टी अपने कमेंट में कहते हैं, ”हक ही नहीं बनता, मेरा हक तो बिल्कुल नहीं बनता कि ऐसे टैलेंट को जज करूं। सलाम है कि यह शो इतना टैलेंट दे रहा है। बड़े-बड़े हीरो ऐसा नहीं कर पाते हैं।” वहीं शिल्पा शेट्टी भी चौंकने वाले एक्सप्रेशन्स के साथ कहती हैं कि बिल्कुल। जबकि गीता कपूर और अनुराग बसु ने कंटेस्टेंट के लिए खड़े होकर तालियां बजाईं।

Tonight he'll show you exactly why he's called the Jumping Jack of #SuperDancerChapter3. Watch Jay tonighton #SuperDancerChapter3 Sunday Second Chance at 8 PM. @TheShilpaShetty @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 @SunielVShetty pic.twitter.com/31swLuc1R4

— Sony TV (@SonyTV) April 7, 2019