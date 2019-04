VIDEO: ‘तुम मेरी हो’, शिल्पा शेट्टी से बोले सुनील शेट्टी, एक्ट्रेस ने दिया मजेदार जवाब

Shilpa Shetty Video: शिल्पा शेट्टी इन दिनों टीवी के डांसिंग रिएलिटी शो ‘सुपर डांसर चैप्टर 3’ में जज की भूमिका अदा कर रही हैं। डांसिंग शो में हुनरबाज अपने-अपने डांस का जलवा बिखेर कर जज को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। शिल्पा के शो में अक्सर बॉलीवुड स्टार्स शिरकत करते रहते हैं। ऐसे में आज (6 अप्रैल) के एपिसोड में सुनील शेट्टी हिस्सा बनेंगे। शो में सुनील शेट्टी शिल्पा से कहते हैं कि वह उनकी हैं। सुनील की बात का शिल्पा भी बेहद मजेदार जवाब देती हैं। सोनी टीवी एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी किया है। जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। प्रोमो वीडियो को देखने से पता लगता है कि सुपर डांसर के इस एपिसोड में जमकर धमाल होने वाला हैं।

सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी को साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म ‘धड़कन’ में देखा गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी। आज भी लोगों के जहन में फिल्म के डायलॉग और सीन्स एकदम ताजा हैं। ऐसे में सुपर डांसर के मंच पर शिल्पा और सुनील ने एक बार से अपनी फिल्म के डायलॉग को रिक्रिएट किया। सुनील शेट्टी एक डायलॉग में कहते हैं, ”अंजिल मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ मैं यह होने नहीं दूंगा। तुम मेरी हो लेकिन हमेशा राज की रहोगी।”

Join the Shetty club! They've worked in so many movies together, and tonight they're recreating some fun moments! Watch them on #SuperDancerChapter3 at 8 PM. @SunielVShetty @TheShilpaShetty @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 pic.twitter.com/u8U8rDeLZB

— Sony TV (@SonyTV) April 6, 2019