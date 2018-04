IPl 2018: जियो पर क्रिकेट कॉमेडी शो करेंगे सुनील ग्रोवर, लोगों से की ये अपील

स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो से टूट कर अलग हो चुके स्टार कॉमेडियन सुनील ग्रोवर अब जल्द ही अपने नए शो में नजर आएंगे। इस शो में उनके साथ बिग बॉस सीजन 11 की विजेता शिल्पा शिंदे भी होंगी। सुनील ने गुरुवार को अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके शो के बारे में बताया। उन्होंने लिखा- हां, मैं इस आईपीएल जियो पर क्रिकेट कॉमेडी शो करने जा रहा हूं… लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनका कस्टमर केयर डिपार्टमेंट संभाल रहा हूं। कृपा करके उनके नेटवर्क के संबंध में मुझसे सवालात करना बंद करें।

सुनील के इस नए शो के बारे में चर्चाएं जोरों पर हैं और फैन्स इसे लेकर बड़े उत्साहित हैं। मालूम हो कि कपिल शर्मा से फ्लाइट में हुए झगड़े के बाद सुनील ग्रोवर ने उनका शो छोड़ दिया था और बहुत मान मनौवल के बाद भी शो पर नहीं लौटे थे। अब जब वह इस नए शो के साथ वापसी करने जा रहे हैं तो लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है कि क्या अपने नए शो से सुनील वह पॉपुलैरिटी हांसिल कर पाएंगे जो किसी वक्त कपिल शर्मा के पास हुआ करती थी। कपिल शर्मा का शो उनकी लेट लतीफी और वक्त नहीं दे पाने के चलते पिट गया था।

Yes, I am doing a Cricket Comedy Show on Jio this IPL,

doesn’t mean I am handling their customer care. Please don’t write me concerns regarding your network. 😉

— Sunil Grover (@WhoSunilGrover) April 5, 2018