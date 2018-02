बिकिनी में नजर आईं सुमोना चक्रवर्ती तो फैंस लेने लगे मजे, एक ने कहा- शर्मा जी को बता दूंगा

कॉमेडियन कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ के रूप में फेमस एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती एक बार फिर अपनी बोल्ड फोटोज को लेकर चर्चा में आ गई हैं। सुमोना ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी कुछ फोटो शेयर की हैं जिनकी वजह से अब उन्हें ट्रोल किया जाने लगा है। शेयर की गई फोटो में सुमोना बिकिनी में नजर आ रही हैं। उनकी इस फोटो पर ट्विटर यूजर अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। फैन्स जहां उनकी बिकिनी फोटो को पसंद कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को सुमोना का यह अवतार कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। कुछ लोगों ने तो उनकी इस फोटो पर मजे लेने भी शुरू कर दिए हैं।

छोटे पर्दे के फेमस कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ में नजर आने वाली सुमोना इन दिनों थाईलैंड में छुट्टियां मना रही हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपनी फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं।

Life is a beach…

Live by the currents,

Plan by the tides,

And follow the sun.

सिमोना ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ फोटो शेयर की हैं। इनमें वह समुद्र के किनारे बैठी नजर आ रही हैं। सुमोना ने इन तस्वीरों में नीले रंग की बिकिनी पहनी है। इस फोटो को देख कुछ ट्विटर यूजर्स ने उनके लुक पर कमेंट किए है तो किसी ने उनके इस बोल्ड अवतार पर। वहीं एक ट्विटर यूजर ने मजाक-मजाक में कहा, ‘सरला गुलाटी यही सब करने गई हो शर्मा जी को बता दूंगा मैं’।

इस तस्वीर पर सुमोना के कुछ फैन्स ने उनके लुक और फिटनेस को लेकर तारीफ भी की है। इस फोटो पर कुछ फैन्स ने कपिल शर्मा के अपकमिंग शो में उनकी वापसी को लेकर भी सवाल किए हैं। बता दें सुमोना पिछले काफी समय से लाइमलाइट से दूर हैं। वह आखिरी बार टीवी शो देव में नजर आई थीं। सुमोना कपिल शर्मा के साथ कॉमेडी ‘नाइट्स विद कपिल’ और ‘द कपिल शर्मा’ शो में भी नजर आती रही है। इस शो में कपिल और सुमोना की बॉन्डिंग सबको बहुत पसंद आई थी। वहीं जब से कपिल के नए शो फैमिली टाइम विद कपिल की घोषणा हुई है तब से इस शो में सुमोना को लेकर भी खबरें आनी तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि वह कपिल के इस शो में भी दिखाई देंगी।

