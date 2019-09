Nach Baliye 9: नंबर्स को लेकर शांतनु की रवीना से हुई बहस, रोते हुए शो से चले गए बाहर

Nach Baliye 9: स्‍टारप्‍लस के कपल डांस रियलिटी शो ‘नच बलिये’ 9 में कई हाइबोल्टेज ड्रामे और झगड़े इसके विवाद की वजह बन गया है। कंटेस्टेंट की कभी अपनी जोड़ी के साथ मनमुटाव की खबरें समाने आ रही हैं तो कभी जजेज द्वारा दिए जाने वाले नंबर्स पर भी लोग नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। इसी को लेकर शो में नजर आ रहे डांसर और एक्‍टर शांतनु माहेश्‍वरी(shantanu) की हाल ही में शूटिंग के दौरान क्रिएटिव टीम और जजेज के साथ काफी बहस हो गई।

शांतनु ने टीम सहित इस शो के जजेज पर इस बात की नाराजगी जाहिर की है कि उनकी जोड़ी को उस लायक नंबर नहीं दिए जाते जैसा उनका परफॉर्मेंस होता है। इसको लेकर शो ने एक प्रोमों भी जारी किया है जिसमें उनकी रवीना के साथ बहस हो रही है। रवीना शांतनु से कहती हैं कि सुना है आप जजिंग से खुश नहीं हैं। अहमद भी कहते हैं कि सबको लगता है कि उन्हें हाईफाई मिलना चाहिए लेकिन आपको तो लगता है कि जरूर मिलना चाहिए।

Things are heating up on the Nach manch as Jodi No. 9 #NiShan have an argument with our Judges.

