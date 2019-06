Salman Khan:सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म ‘भारत’ (Bharat) के प्रोमोशन में काफी जोरों से लगे हुए हैं। वह तमाम टीवी चैनलों के रिएलिटी शो में पहुंच रहे हैं। इसी बीच वह मशहूर कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ पर बतौर गेस्ट शिरकत किया। सलमान के साथ फिल्म में उनकी को-एक्टर कैटरीना कैफ भी साथ पहुंची। दोनों कलाकारों ने काफी मस्ती मजाक की। शो पर सलमान ने अपने बचपन के कई किस्से भी शेयर किया। सलमान ने अपने बचपन के बारे में बात करते हुए कहा कि ‘जब छोटे थे काफी शरारती थे।’ बकौल सलमान खान ‘मैं बहुत बदमाश बच्चा था। जब मैं और अरबाज खान स्कूल में थे मैं पेंसिल के साथ खेल रहा था। खेल-खेल में मैंने पेंसिल को अरबाज के सीने में घुसा दिया और वह पेंसिल अरबाज के सीने में ही लटकता रहा।’

The weekend's here and so are your favourites! How excited are you to catch Salman & Katrina on #TheKapilSharmaShow? Tune in tonight at 9:30 PM.@KapilSharmaK9 @kikusharda @haanjichandan @Krushna_KAS @bharti_lalli @sumona24 @RochelleMRao @banijayasia @apshaha @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/vuEoPDFdT4

— Sony TV (@SonyTV) June 1, 2019