केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हाल ही में गुरूग्राम पहुंची। वे करीब 35 साल बाद गुरूग्राम की उन पुरानी गलियों में पहुंचीं, जहां एक समय पर उन्होंने अपने जीवन का काफी हिस्सा बिताया था। दरअसल हाल ही में स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे अपने पुराने शहर की गलियों में अपने पुराने पड़ोसियों के साथ समय बिताते हुए नज़र आईं। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया – होम

स्मृति ईरानी आज से 35 साल पहले गुड़गांव की इन गलियों में ही रहा करती थीं। साढ़े तीन दशक बाद जब स्मृति अपने क्षेत्र में पहुंचती हैं तो यहां के हालातों को देख वे इमोशनल हो जाती हैं। स्मृति ने इसके अलावा एक और ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि होम से मुंबई तक समय बदला, घर भी बदले। मगर रिश्ते और यादें आज भी कायम हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी ने अपने टीवी सीरियल्स की शुरुआत ‘क्‍योंकि सास भी कभी बहू थी’ से की थी, जिसमें वह तुलसी वीरानी के किरदार में नजर आई थीं। इस सीरियल की एकता कपूर थीं।

For sure @ektaravikapoor Rewinding time and walking down memory lane- quite literally. HOME se Mumbai tak samay badla, ghar bhi badle. But relationships and memories have stayed strong. https://t.co/TAJZChnJII

— Smriti Z Irani (@smritiirani) September 14, 2018