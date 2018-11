..और BIGG BOSS 12 के करणवीर के लिए लड़ पड़ीं शिल्पा शिंदे और गौहर खान

बिस बॉस’ सीजन 12 में घमासान जारी है लेकिन इस बीच टीवी एक्टर करणवीर बोहरा का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वे लड़कियों के अंडर गारमेंट के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। बिग बॉस 11 की विजेता शिल्पा शिंदे ने करणवीर के इस बिहेवियर के बाद उनकी पत्नी पर व्यंग्य कसा था। शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में करणवीर और उनकी पत्नी की तस्वीर दिखाई दी थी। करणवीर और उनकी पत्नी की तस्वीर के साथ फोटो में लिखा हुआ था-‘बिग बॉस फिर ओपन लेटर लिखना पड़ेगा। अब आप मेरे पति के अंडरगार्मेंट्स का भी मजाक उडा़ने लग गए।’ इस फोटो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इसे कैप्शन भी दिया। कैप्शन में शिल्पा ने लिखा, ‘नया ओपन लेटर आने वाला है।’

शिल्पा की इस हरकत पर बिग बॉस फैन्स ने उन्हें ट्रोल किया और फैंस के बाद बिग बॉस के 7वें सीजन की विजेता गौहर खान ने भी शिल्पा के इस मजाक पर सवाल उठाया है। गौहर ने शिल्पा की इस हरकत पर सवाल उठाते हुए ट्विटर पर लिखा.’तो अब एक एक्स विनर दूसरी एक्स विनर के व्यवहार पर सवाल उठा रही है! लेकिन अपने पति को सपॉर्ट कर रही महिला को इस तरह अपमानित करना क्या सही है। क्या पूर्व विजेता का ऐसा व्यवहार ठीक था। वाकई यह शॉकिंग है।’

So an ex winner questioned an ex winners current behaviour on the show! But the former dissing n mocking another ladies earnest effort to support her husband , is very much how an ex winner must behave, right????? #shocking

— Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) November 29, 2018