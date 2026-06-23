शिल्पा शिंदे पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। टीवी अभिनेत्री ने हाल ही में यह बयान दिया था कि उन्होंने ‘भाबीजी घर पर हैं’ के प्रोड्यूसर पर यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे। इसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई। कुछ लोगों ने शिल्पा को सपोर्ट किया, तो कुछ ने उनकी निंदा की। अब वह एक बार फिर अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। उन्होंने फेमिनिज्म पर कुछ ऐसा कह दिया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है।

दरअसल, शिल्पा शिंदे ने खुद को रूढ़िवादी बताया और कहा कि उन्हें महिलाओं और लड़कियों का स्मोकिंग करना पसंद नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिकता या निडरता के नाम पर स्मोकिंग कारन या फिर अंग-प्रदर्शन वाले कपड़े पहनने से कोई महिला एम्पावर नहीं होती। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा।

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क्या बोलीं अभिनेत्री शिल्पा शिंदे

आईएएनएस से बात करते हुए शिल्पा शिंदे ने कहा कि कुछ चीजों को लेकर वह थोड़ा रूढ़िवादी हैं और उन्हें महिलाओं को स्मोकिंग करते देखना अच्छा नहीं लगता, जिसे ‘मॉडर्न’ होने का नाम दिया जाता है। अभिनेत्री ने कहा, “असल में मैं थोड़ी रूढ़िवादी हूं। सच कहूं तो मुझे महिलाओं और लड़कियों का स्मोकिंग करना पसंद नहीं है। यह मेरी निजी राय है और इसलिए मैं कहती हूं कि इस मामले में मैं थोड़ी रूढ़िवादी हूं।”

इसके आगे उन्होंने कहा, “बोल्डनेस अलग चीज है। कोई सिगरेट पीता है, शराब पीता है या कुछ खास कपड़े पहनता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बोल्ड है। मुझे महिलाओं का साड़ी पहनना पसंद है, लेकिन मैं कपड़ों की बात नहीं कर रही हूं। एक महिला को खुद अपनी वैल्यूज और अपनी पहचान को जानना चाहिए। यही मायने रखता है।”

कपड़े आपकी सोच तय नहीं करते: शिल्पा

शिल्पा ने इंटरव्यू में आगे कहा, “बहुत-सी लड़कियों को लगता है कि छोटे या फिर खास तरह के कपड़े पहनने से वो बोल्ड दिखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप साड़ी पहन सकती हैं या मॉडर्न कपड़े, जो भी आप चाहें। आपके कपड़े आपकी सोच तय नहीं करते और आपकी सोच आपके कपड़ों पर निर्भर नहीं करती।”

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