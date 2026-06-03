अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने ‘भाबीजी घर पर हैं’ के निर्माताओं के साथ अपने पुराने विवाद को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। करीब 11 साल पहले निर्माता संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली शिल्पा ने अब दावा किया है कि वह आरोप झूठा था। उनका कहना है कि उस समय वह अपने कॉन्ट्रैक्ट और पेशेवर विवाद में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थीं और उनके पास बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा आरोप लगाया था।

साल 2016 में शिल्पा शिंदे के टीवी शो ‘भाबीजी घर पर हैं’ छोड़ने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। उस समय उन्होंने शो के निर्माताओं पर उत्पीड़न, बकाया भुगतान न करने और खराब कार्य माहौल बनाने के आरोप लगाए थे। बाद में यह मामला आपसी समझौते से सुलझ गया, लेकिन यह विवाद कई वर्षों तक चर्चा का विषय बना रहा। अब हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह और लेखक हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में शिल्पा शिंदे ने बताया कि उन्होंने शिकायत क्यों दर्ज कराई थी। उस विवाद को याद करते हुए शिल्पा ने कहा कि आखिरकार यह मामला आपसी समझौते के जरिए सुलझ गया था।

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क्या बोलीं शिल्पा शिंदे?

शिल्पा शिंदे ने कहा, “मामला खत्म हो गया। यह बात किसी को नहीं पता और मुझे सच बताने से डर नहीं लगता। आज भी मैं यह बात कहूंगी, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने प्रोड्यूसर के खिलाफ सेक्शुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया था, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आखिर में, मैं उस सिचुएशन से बाहर निकल गई, क्योंकि मामला सुलझ गया था।” उन्होंने दावा किया कि उस समय, किसी भी प्रोड्यूसर ने मेकर्स का साथ नहीं दिया था और उन्होंने यह शिकायत एक बड़ी कानूनी लड़ाई के हिस्से के तौर पर फाइल की थी।

शिल्पा ने आगे कहा, “मैंने उसी आधार पर केस फाइल किया, क्योंकि पुलिस सीधे तौर पर कहती है कि अगर आप एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आपको गंभीर आरोप लगाने होंगे। चूंकि मेरा बैकग्राउंड कानूनी है, इसलिए मैं इस प्रक्रिया को समझती थी। मेरे दोस्तों ने भी मुझे चेतावनी दी थी और पूछा था कि क्या मुझे एहसास है कि मैं क्या कर रही हूं।” शिल्पा के अनुसार, उन्हें लगा कि उन्हें कोने में धकेल दिया गया है और उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा है।

इसी वजह से उन्हें बदनामी झेलनी पड़ी: शिल्पा

अभिनेत्री ने आगे कहा, “मैंने उनसे कहा कि आप किसी ऐसे इंसान को और कितना दुख पहुंचा सकते हैं जो पहले से ही बर्बाद हो चुका है? मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं बस इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहती थी। वे मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे थे। मैंने शो छोड़ दिया था, फिर भी मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि लोग मुझे इस तरह परेशान नहीं कर सकते और न ही मुझ पर इस तरह काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं।”

शिल्पा शिंदे ने यह भी बताया कि खुद संजय कोहली भी कहते थे कि लोगों ने मेरे लिए हर रास्ता बंद कर दिया था, इसलिए जाहिर है कि मैं बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ही ढूंढ़ती। बेचारे, इसी वजह से उन्हें बदनामी झेलनी पड़ी।”

तीन महीने बाद क्लियर कर दिए पेमेंट

फिर शिल्पा ने एक ऐसी बात कही जिसे उन्होंने पहली बार किया गया कबूलनामा बताया। अभिनेत्री ने कहा, “आज, इस मंच के जरिए मैं यह कहना चाहती हूं कि वह बात झूठी थी। मैं पहली बार यह कबूल कर रही हूं। हमने आपस में समझौता कर लिया और उस समय जो पेमेंट मुझे मिलने थे, जो हमें आमतौर पर तीन महीने बाद मिलते थे वे सब क्लियर कर दिए गए। समझौते के बाद दोनों पक्षों ने यह तय किया था कि कोई भी पक्ष मीडिया में दूसरे पक्ष के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन उन्हें उस आरोप के साथ ही जीना पड़ा।”

वे असल में बहुत अच्छे लोग हैं: शिल्पा

शिल्पा शिंदे ने यह भी बताया कि सार्वजनिक विवाद के बावजूद वह बाद में ‘भाबीजी घर पर हैं’ में काम करने के लिए क्यों लौटीं। एक्ट्रेस ने कहा, “11 साल बाद भी मैंने ‘भाबीजी’ में दोबारा काम किया, क्योंकि हमारे राइटर मनोज संतोषी ऐसा चाहते थे। मैंने उन्हें दुख पहुंचाया था। मेरा वापस लौटना ही उन सभी लोगों के लिए एक जवाब था, जो यह सवाल कर रहे थे कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं उनके साथ दोबारा काम कैसे कर सकती हूं।”

उन्होंने आगे कहा कि टीम के साथ उनके रिश्ते अब अच्छे हैं। एक्ट्रेस ने माना कि जिस चीज को उन्होंने ‘झूठा आरोप’ कहा, उसका बोझ ढोना उन्हें सालों तक परेशान करता रहा। शिल्पा बोलीं, “मैं बता नहीं सकती कि उस समय मैं किन हालातों से गुजर रही थी। मैंने यह सोचकर लड़ाई लड़ी कि भाड़ में जाओ तुम सब। एक साल बाद ऐसा केस फाइल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे सच में लगा कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है।”

सच बताना चाहती थीं शिल्पा

शिल्पा ने कहा कि उन्होंने खुद से वादा किया था कि जब भी मौका मिलेगा, वह सच जरूर बताएंगी। अभिनेत्री ने कहा, “आज मैं जो कह रही हूं, वह बहुत बड़ी बात है। झूठ बोलना आसान नहीं होता। झूठ तो झूठ ही होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। मैंने उनसे कहा था कि अगर लाइफ ने कभी मुझे मौका दिया, तो मैं मान लूंगी कि वह बात झूठी थी। मुझे पता है कि यह सुनकर लोग अलग-अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, लेकिन वह बात झूठी थी। आज मैं सच बोल रही हूं। मुझे किसी से डर नहीं लगता।”

उन्होंने लास्ट में कहा, “जब मैं दोबारा ‘भाबीजी’ में काम कर रही थी, तब भी यह बात मुझे परेशान करती रही, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कुछ ऐसा कहा था जो सच नहीं था। असलियत यह है कि वे बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे लगा कि यह बात कहना जरूरी है। वह झूठ लंबे समय से मेरे मन पर बोझ बना हुआ था। मुझे बस यह नहीं पता था कि मैं आखिरकार इस बारे में कब बात करूंगी।”

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