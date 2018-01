बिग बॉस विनर शिल्पा शिंदे का घर पर हुआ धमाकेदार स्वागत, देखें वीडियो

कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले शो बिग बॉस सीजन 11 का फिनाले हो चुका है। ‘भाबी जी घर पर हैं’ की पूर्व अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे विनर ट्रॉफी को अपने नाम कर चुकी हैं। शिल्पा के बिग बॉस से बाहर आने के बाद जब वह अपने घर पहुंची तो उनका शानदार तरीके से स्वागत हुआ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नजर आ रहा है कि शिल्पा के घर आने पर धमाके दार स्वागत हुआ है। बिग बॉस का सीजन 11 विवादों में रहा। शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता के बीच होने वाली लड़ाई को दर्शकों ने पसंद किया। शिल्पा बिग बॉस के घर पर 100 से भी ज्यादा दिनों तक रहीं और शो की विजेता भी बनीं। अब शिल्पा के घर आते ही घरवालों ने उनका जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया।

This is how society residents welcome her

Queen Shilpa Returns pic.twitter.com/aMJhPlsTuL

— Ashutosh Shinde (@ShindeAshutosh) January 20, 2018