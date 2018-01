कॉमनर्स और सेलिब्रिटी की लड़ाई के बीच इमोशनल हुईं शिल्पा शिंदे, बोलीं- 14 हफ्तों के बाद आया खयाल?

बिग बॉस के घर में 13 हफ्तों से सभी घर सदस्य मिल जुल कर रह रहे थे। लेकिन ‘टिकट टु फिनाले’ में कंटेस्टेंट्स के बीच में कॉमनर्स और सेलिब्रिटी भेद भाव नजर आने लगा। हिना के आउट होने के बाद टास्क में शिल्पा शिंदे, लव त्यागी और पुनीश शर्मा ही बचते हैं। पुनीश और लव टास्क में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वहीं एक वीडियो में दिखाया जाता है कि पुनीश से बात करते हुए शिल्पा अचानक इमोशनल हो जाती हैं। दरअसल टास्क में घरवालों के बीच में कॉमनर्स और सेलिब्रिटी के बीच मुकाबला चालू हो जाता है। इसको लेकर शिल्पा कहती हैं कि 14 हफ्ते साथ बीतने के बाद आप लोग ऐसे कह रहे हैं।

वीडियो में दिखाया जाता है, शिल्पा अचानक अपसेट हो जाती हैं। वह अपने बेड में लेटी होती हैं, पुनीश शिल्पा को देख उनके पास आते हैं और कानों में हाथ लगा कर माफी मांगते हैं। शिल्पा कहती हैं कि टास्क में पुनीश और लव के रिएक्शन कुछ अलग और अजीब थे। शिल्पा आगे कहती हैं ‘जिस तरह से तुम बोल रहे थे तुम भी जानते हो वो खराब लग रहा था। लेकिन मैं फिर भी नाराज नहीं हूं। तू सॉरी मत बोल।

पुनीश कहते हैं कि आपने मुझे ऐसा बोला मैं वो सुन के पागल हो गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शिल्पा कहती हैं, ‘पुनीश तुम जो रिएक्ट करते हो पहले सोचना चाहिए। तुमने जो गेम खेला बहुत मीन होकर खेला। तुम्हें बाद में इस बात का अहसास होगा। अचानक हम सेलिब्रिटी बन गए हैं और तुम कॉमनर्स बन गए। 14 हफ्ते हो गए हैं हमें फिर भी हमने अभी तक सेलेब्स और कॉमनर्स नहीं देखा था। लेकिन अब अचानक? इतना समय बीत जाने के बाद आज तुम लोग कह रहे हो सेलिब्रिटी और कॉमनर्स। मैंने लाइफ मैं ऐसे बहुत लोग देखे हैं। लेकिन मैं लोगों की तरह नहीं बदलती।’

Shilpa Shinde gets emotional after the Commoners vs Celebrities game in the Ticket to Finale task. Find out more tonight at 10:30 PM. #BB11 #BBSneakPeek pic.twitter.com/QADqJKMRVJ

