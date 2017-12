बिग बॉस 11: कठघरे में आए विकास गुप्ता, शिल्पा शिंदे के भाई ने पूछे तीखे सवाल

कलर्स पर प्रसारित होने वाले शो बिग बॉस में हर शनिवार और रविवार को वीकेंड का वार लेकर सलमान खान आते हैं। हर हफ्ते एक्टर घर के अंदर मौजूद सदस्यों की क्लास लगाते हैं। इस बार वीकेंड का वार में सलमान के साथ घरवालों के रिश्तेदार नजर आए जिन्होंने दूसरे सदस्यों से तीखे सवाल किए जिसने उन्हें असहज कर दिया। बिग बॉस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें शिल्पा के भाई आशुतोष शिंदे विकास गुप्ता को कठघरे में खड़ा करते हैं। गुप्ता को आशुतोष के कुछ तीखे सवालों का सामना करना पड़ता है।

वीडियो में दिख रहा है कि आशुतोष विकास के सामने उनकी कही हुई एक लाइन कहते हैं- यह लड़की कितनी खूबसूरत प्ले कर रही है, पहले तो यह झगड़ी, फिर झगड़ा सल्टा लिया देखो कितनी खूबसूरत प्ले कर रही है। फिर ये मां बन गई सबकी, मां बनने के बाद बच्चों ने ठुकरा भी दिया इसको। फिर ये दुखियारी बेचारी फिर मां भी बन गई। इसके बाद अपनी सफाई में मास्टरमाइंड कहते हैं कि यह सीन मैंने हिना को विस्तार से बताया था। मैंने उन्हें बताया था कि क्यों मैं उनके गेम की इज्जत करता हूं।

.@lostboy54 faces questions from Shilpa Shinde's brother. Watch all the action, tonight at 9 PM on #WeekendKaVaar. #BBSneakPeek pic.twitter.com/n82WCYiBIc

— COLORS (@ColorsTV) December 30, 2017