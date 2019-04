Shilpa Shetty Super Dancer Chapter 3: छोटे पर्दे का डांसिंग रिएलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 3 लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। शो में हर वीकेंड कंटेस्टेंट्स एक से बढ़कर एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हैं। शो में जज की भूमिका अदा कर रहीं शिल्पा शेट्टी भी खूब मजाक-मस्ती करते हुए नजर आती हैं। इसी बीच शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें शो के होस्ट एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।

दरअसल शो में मामा-भांजे बने रित्विक-पारितोष त्रिपाठी होस्ट कर रहे हैं। शो में यह दोनों एक-दूसरे का गेटअप चेंज कर लेते हैं। इन दोनों को बदले अंदाज में देखकर शो की जज गीता कपूर, शिल्पा शेट्टी हंसने लगती हैं। इस दौरान रित्विक शिल्पा शेट्टी के पास आकर कहते हैं, ”आज सामने आकर बैठी है मेरी बाबू, मैं हो गया हूं बेकाबू।” रित्विक की बात सुनकर शिल्पा शेट्टी हैरानी भरे एक्सप्रेशन्स देती हैं। हालांकि बाद में शिल्पा शेट्टी समेत वहां पर मौजूद सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगते हैं।

Watch the uber cool mama-bhanja duo exchange roles in this #GuruExchange special episode of #SuperDancersChapter3, streaming now on #SonyLIV https://t.co/x978qWB1GB#WeLIVtoEntertain pic.twitter.com/TCiyiyKI1W

— SonyLIV (@SonyLIV) April 20, 2019