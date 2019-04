Shilpa Shetty Video: शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार स्टारर ‘धड़कन’ 19 साल पहले 2000 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अंजलि, देव और राम के बीच की ट्रायगंल लव स्टोरी को दिखाया गया था। फिल्म की सुपरहिट जोड़ी सुनील शेट्टी (देव) और शिल्पा शेट्टी (अंजलि) शनिवार को सुपर डांसर के मंच पर नजर आईं। इस दौरान शिल्पा शेट्टी ने फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प राज खोले। सुपर डांसर चैप्टर 3 में शिल्पा शेट्टी जज की भूमिका में नजर आ रही हैं।

शिल्पा ने अपने सुनहरे दौर के बारे में बात करते हुए कहा, ”फिल्म धड़कन बनने के दौरान एक वक्त पर मुझे ऐसा लगा था कि फिल्म अब बनने वाली नहीं है। इसकी वजह यह थी कि फिल्म को बनने में पांच साल लग गए थे। शिल्पा ने बताया कि फिल्म में अंजलि के लिए मुझे और देव के लिए सुनील और राम के लिए अक्षय कुमार को कास्ट किया गया था। डायरेक्टर धर्मेश चाहते थे कि फिल्म को तीन महीने में शूट करते खत्म किया जाए। लेकिन उस दौरान सुनील किसी अन्य फिल्म की शूटिंग में बिजी थे।”

शिल्पा ने आगे कहा, ”इस कारण फिल्म की डेट्स आगे टलती रहीं थी। आखिर में धर्मेश ने सुनील की जगह दूसरे एक्टर को कास्ट कर लिया, हमने उसके साथ शूट किया। लेकिन एक वक्त के बाद धर्मेश को लगा कि नया एक्टर देव की तरह फीलिंग नहीं ला रहा है। इसके बाद फिर सुनील को कॉल किया गया। ऐसा करते हुए फिल्म को पांच साल लग गए।” एक्ट्रेस ने आगे कहा, ”फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और सुनील शेट्टी को इसके लिए फिल्मफेयर भी मिला। देखा जाए तो वह रोल सुनील शेट्टी के लिए ही लिखा गया था।”

