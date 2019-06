Super Dancer Chapter 3 की विजेता रूपसा बतब्याल के शिल्पा शेट्टी ने चूमे पैर, सोशल मीडिया ने यूं बरसाया प्यार

Super dancer 3 finale winner Rupsa Batabyal: कोलकाता की रहने वाली रूपसा बतब्याल मशहूर डांस रिएलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 3 की विनर बनी हैं। रूपसा के विनर बनते ही लोग उनपर ढेर सारा प्यार बरसा रहे हैं। वहीं शो की जज रहीं शिल्पा शेट्टी ने भी ट्विटर पर रूपसा को अपने तरीके से प्यार जताते हुए बधाई दी। साथ ही एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें वह रूपसा का पैर चूमते नजर आ रही हैं। शिल्पा शेट्टी की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। शिल्पा ने विजेता रूपसा को बधाई देते हुए ट्वीट किया- ‘हमारी डांस की देवी रूपसा बतब्याल का पैर चूमते हुए। बहुत बधाई हो मेरी डार्लिंग बेबी। तुम वास्तव में इस जीत की हकदार थी…’ दरअसल शो की विनर के रूप में रूपसा के नाम की घोषणा होने के बाद शिल्फा शेट्टी मंच पर पहुंची और रूपसा का पैर चूमने लगीं। वह पूरे सीजन के दौरान भी रूपसा के टालैंट को सलाम करती नजर आती रहीं हैं। 6 साल की छोटी उम्र में रूपसा के डांस परफॉर्मेंस से लोग काफी हैरान रह जाते थे।

इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कई यूजर्स रूपसा को जीत की बधाईयां दी है। ट्विटर पर एक यूजर ने रूपसा को बधाई देते हुए लिखा- ‘सुपर डांसर चैप्टर 3 का टाइटल जीतने के लिए दिल से बधाई क्यूटी पाई रूपसा। तुम इस जीत को डिजर्व करती थी।’

एक अन्य यूजर ने रूपसा को बधाई देते हुए ट्वीट किया- ‘रूपसा इसकी वास्तविक हकदार थीं। उसने वास्तव में अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है।’



एक और यूजर ने लिखा- ‘तो महीनों के शानदार डांस परफॉर्मेंस देने के बाद रूपसा ने जीत दर्ज की। गुरु निशांत को बहुत बधाई। एक और यूजर ने ट्वीट किया- सुपर डांसर चैप्टर 3 जीतने के लिए बधाई रूपसा। हमने आपका परफॉर्मेंस देखने से चूक गए।’

So…. after months of excellent performances by talented and gifted kids, the winner of Super Dancer 3 is #RupsaBatabyal. Kudos to the guru #Nishant. At the age of 6, she gave a thunderous display… https://t.co/oJh050vCz0 — Ragasudha (@Ragasudhavin) June 23, 2019

Congratulations.#RupsaBatabyal #Nishant

Winning the #SuperDancerChapter3 only six year old she is Amazing , unbelievable , Fantastic , wonderful , Beautiful #BABY .& Great time ahead. pic.twitter.com/yWwTFz29EF — छोटा आदमी Govinda Das (@Govindadass3) June 24, 2019

#rupsabatabyal won @SonyTV popular show #superdancer Well deserve bachi… Just 6 years old and what an fantastic dancer. pic.twitter.com/xN1QYvCsYX — Amit thakur (@Amtthakur) June 23, 2019

#SuperDancerChapter3 #RupsaBatabyal I'm a big fan of yours Rupsa…you really make us proud and your dancing works like medicine for us…Rupsa has removed all the depression from my life…Soo my blessings and prayers is with you. May you win the title of #SuperDancerChapter3 — Jeremiah ch marak (@MarakJeremiah) June 17, 2019

बता दें विनर बनने के बाद 6 साल की रूपसा बतब्याल को 15 लाख रुपए का इनाम के साथ सुपर डांसर की ट्रॉफी दी गई। सुपर डांसर के तीसरे सीजन के फाइनल में रूपसा बतब्याल, तेजस वर्मा सहिता सक्षम शर्मा, जयश्री गोगोई और गौरव सर्वण ने अपनी जगह बनाई थी जिसमें कड़ा मुकाबला करते हुए रूपसा ने शो के टाइटल को अपने नाम किया।

(और ENTERTAINMENT NEWS पढ़ें)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App