बिकिनी लुक में नजर आईं छोटे पर्दे की ‘वैम्प’ काम्या पंजाबी, कहा- कोई पछतावा नहीं

साल 2002 में टीवी शो “कहता है दिल” से टीवी पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने बोल्ड लुक में अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। काम्या ने यह तस्वीर अपने वैरिफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट से शयेर की है। फोटो में वह स्विमिंग पूल में बिकिनी पहन कर मस्ती करती नजर आ रही हैं। आज कल सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें अपलोड किए जाने पर ट्रोल होने का खतरा बना रहता है। शायद इसी वजह से काम्या ने फोटो शेयर करने के साथ ही उसके कैप्शन में ट्रोल्स को जवाब भी लिख दिया है।

काम्या ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा- मेरी गलती, मेरा चुनाव, कोई पछतावा नहीं। तस्वीर के कैप्शन पर रूपेश झा नाम के एक यूजर ने लिखा- पछतावा होना भी क्यों चाहिए जब आप चीजों को फेस करने के लिए तैयार हो तो, चाहे वो बुरी हों या अच्छी क्योंकि आप बहादुर हो। हालांकि ट्रोल करने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आते और इसी वजह से उनकी इस तस्वीर पर आपत्ति जताने वाले कई यूजर्स ने भी कमेंट कर ही दिए हैं। हितेन नाम के एक यूजर ने लिखा- इस उमर में यह सब शोभा नहीं देता है। काम्या ने कई शोज में निगेटिव रोल प्ले किए हैं।

