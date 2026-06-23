संजीव कपूर भारत के फेमस शेफ में से एक हैं। उन्होंने साल 1990 की शुरुआत में अपने मशहूर शो ‘खाना खजाना’ से घर-घर में पहचान बनाई। इसके बाद वह ‘मास्टरशेफ इंडिया’ में नजर आए, जहां उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। जब ‘मास्टरशेफ इंडिया’ का पहला सीजन आया था, तब भी मेकर्स ने शेफ को जज के तौर पर शो ऑफर किया था, लेकिन संजीव ने मना कर दिया। उस सीजन में अक्षय कुमार भी जज थे। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में इसकी वजह बताई है।

‘कलिनरी कल्चर’ के साथ हाल ही में हुई बातचीत में संजीव कपूर ने बताया कि उन्होंने शुरू में ‘मास्टरशेफ इंडिया’ के लिए मना क्यों किया था और बाद में किस बात ने उन्हें शो से जुड़ने के लिए राजी किया। बता दें कि ‘मास्टरशेफ इंडिया’ का पहला सीजन साल 2010 में शुरू हुआ था और उस समय संजीव से बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के साथ शो के जजों में से एक बनने के लिए संपर्क किया गया था।

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संजीव ने बताया कि उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि उनकी शर्त थी कि उन्हें अक्षय से ज्यादा पैसे मिलें। शेफ ने कहा, “जब वे पहली बार मेरे पास आए, तो उन्होंने मेरी शर्त नहीं मानी। मेरी शर्त यह थी कि मुझे अक्षय कुमार से ज्यादा पैसे मिलने चाहिए भले ही एक रुपया ज्यादा हो। यह पहला सीजन था और मेरे अलावा कोई और यह काम नहीं कर सकता था। यह बात साफ थी। लेकिन जब वे मेरे पास आए, तो मैंने कहा कि एक शर्त है। वे सहमत नहीं हुए और मैं समझौता नहीं करना चाहता था। मैं अपने फैसले से खुश था।”

मेकर्स की बार-बार गुजारिश के बावजूद संजीव ने गेस्ट अपीयरेंस करने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा, “मुझे लगातार ऑफर मिलते रहे। वे कहते थे कि सर प्लीज एक एपिसोड के लिए आ जाइए। मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा।” हालांकि, तीसरे सीजन तक जब शो को अपनी जगह बनाने में मुश्किल हो रही थी, तो मेकर्स ने उनसे फिर संपर्क किया।

शेफ ने कहा, “तीसरे सीजन तक उन्होंने कहा कि सर, बात नहीं बन रही है। हमें आपकी जरूरत है। आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। फिर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हम ठीक वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे।” इसके बाद संजीव 2013 में शो का हिस्सा बने।

संजीव कपूर ने शुरू किया था ‘फूड-फूड’

संजीव ने बताया कि शो में शामिल होने का उनका फैसला निजी फायदे के बजाय भारत की फूड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चिंता से प्रेरित था। शेफ ने कहा, “उस समय हम ‘फूड-फूड’ नाम का एक टीवी चैनल चला रहे थे। मैंने इसे शुरू किया था और मैं दूसरे शेफ को भी लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहा था। बात यह नहीं है कि आपको व्यक्तिगत रूप से क्या मिलेगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरा माहौल बड़ा बने।

मुझे लगा कि अगर इस देश में मास्टरशेफ फेल हो गया, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यह फूड एंटरटेनमेंट के कारोबार के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैंने जो कुछ भी कर सकता था, वह करने का फैसला किया। यही कारण था कि मैं शो में शामिल हुआ।”

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