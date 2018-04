वीडियो: शो के दौरान जब भावुक हो गए संजय दत्त, मांगी ये तीन विश

बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त इन दिनों अपनी बायोपिक ‘दत्त’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में संजय दत्त का रोल रणबीर कपूर अदा कर रहे हैं। संजय दत्त का नाम ऐसे स्टार्स की लिस्ट में शुमार है, जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं। हाल ही में संजय दत्त कॉमेडी शो ‘एंटरटेनमेंट की रात’ में पहुंचे थे। शो की होस्ट सौम्या टंडन इस दौरान संजय दत्त से ऐसा सवाल पूछ लेती हैं, जिसका जवाब देते हुए संजू बाबा भावुक हो जाते हैं। इसके साथ ही संजय ने शो में अपनी तीन इच्छाएं भी बताई।

शो में संजय दत्त ‘नायक नहीं खलनायक हूं मैं’ गाने के बजते ही एंट्री लेते हैं। सोशल मीडिया पर उपलब्ध एक वीडियो में शो की होस्ट सौम्या अभिनेता संजय दत्त से कहती हैं, “आपकी जो जिंदगी है, उसमें कई उतार-चढ़ाव आए। आपने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन खास बात यह है कि आपने हर मुश्किल को अपनी मुस्कुराहट के साथ झेला है। कहां से मिलती है आपको ताकत, इसका राज क्या है?” संजय दत्त कहते हैं, “सबसे पहले मेरा परिवार, उसके बाद मेरे फैन्स और भगवान, फिर इस दुनिया के लोग।” संजय दत्त सवाल का जवाब देते हुए भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। इस पर सौम्या कहती हैं, “यही कारण है कि हम आपको प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे।”

शो के होस्ट बलराज संजय दत्त से कहते हैं, “यदि आपके पास एक चिराग हो जिससे जिन निकले तो आप उससे तीन विश मांगना चाहते हैं तो क्या मांगेंगे?” सवाल का जवाब देते हुए संजय दत्त कहते हैं, “पहले मेरे मदर और फादर और आखिरी यह कि जेल नहीं जाना है।” संजय की बात सुनकर शो के होस्ट बलराज कहते हैं, “लवली सर, लवली सर।” बता दें कि संजय दत्त की बायोपिक का टीजर 24 अप्रैल को एक आईपीएल मैच के दौरान रिलीज किया जाएगा।

