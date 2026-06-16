टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की युवा अभिनेत्री संचिता उगाले की अचानक मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। 22 साल की उम्र में उनकी कथित आत्महत्या की खबर सामने आने के बाद ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

अपने आधिकारिक बयान में AICWA ने दुख जताते हुए कहा, “इतनी कम उम्र में संचिता हमें छोड़कर चली गईं। उनके असमय निधन से उनका परिवार पूरी तरह टूट गया है और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री एक उभरती हुई प्रतिभा को खोने के गम में डूबी हुई है। उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी।”

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AICWA ने संचिता के लिए न्याय की मांग की

बयान में आगे कहा गया कि संचिता की कथित आत्महत्या की खबर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चौंका दिया है। AICWA के अनुसार, जब उनका करियर लगातार आगे बढ़ रहा था और वह इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना रही थीं, तो उनका इस तरह जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। संगठन ने कहा कि इन सवालों के जवाब के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच की जानी चाहिए।

AICWA के प्रेसिडेंट सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से इस मामले की हाई-लेवल जांच के आदेश देने और एक्ट्रेस के परिवार को न्याय दिलाने की अपील की है। एसोसिएशन ने जोर दिया कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर पहलू की जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “AICWA का मानना ​​है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर पहलू की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। हाल के सालों में भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई मौतें और कथित आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। कई मामलों में परिवार के सदस्यों, साथियों और आम लोगों द्वारा उठाए गए सवालों का कोई जवाब नहीं मिला है।

इसलिए, यह जरूरी है कि जांच करने वाले अधिकारी इस मामले में मौजूद सभी सबूतों, हालात और संभावित पहलुओं की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करें।” सिर्फ इतना ही नहीं, इस संस्था ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बढ़ती मौतों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए एक खास कमिटी बनाने की भी मांग की।

कैसे हुई संचिता उगाले की मौत?

PTI के अनुसार, ‘कुमकुम भाग्य’ की एक्ट्रेस संचिता उगाले रविवार शाम करीब 7 बजे नालासोपारा इलाके में अपने घर पर मृत पाई गईं। उस समय वह घर पर अकेली थीं। पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारी ने कहा, “हमें मौके पर कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली और कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ।”

पुलिस ने आगे बताया कि संचिता के पिता को किसी गड़बड़ी का शक नहीं है और न ही वे उनकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और उनकी मौत की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

संचिता की दोस्त मेघा ने कही ये बात

मनीकंट्रोल से बात करते हुए, संचिता की करीबी दोस्त और साथी कलाकार मेघा शर्मा ने बताया कि वह पर्सनल और हेल्थ से जुड़ी मुश्किलों का सामना कर रही थीं। उन्होंने कहा, “मैं गहरे सदमे में हूं और मेरे पास शब्द नहीं हैं। उन्हें हेल्थ से जुड़ी कुछ दिक्कतें थीं और वह जनवरी से डिप्रेशन से जूझ रही थीं। कुछ पर्सनल वजहें थीं और उनका इलाज चल रहा था।”

शर्मा ने आगे कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद, संचिता अक्सर खुशमिजाज और अपने भविष्य को लेकर पक्की सोच रखती थीं। उन्होंने कहा, “असल में मैं 10 दिन पहले उनसे मिली थी और उन्हें एक ऑडिशन के लिए ले गई थी। उन्हें यकीन था कि वह कामयाब हो सकती हैं। बाद में, उनका फोन बंद हो गया। वह अक्सर अपनी जान देने की बात करती थीं, और हम सभी जिसमें उनकी मां और परिवार भी शामिल थे, उन्हें हमेशा पॉजिटिव रहने और ऐसी नेगेटिव बातें न सोचने के लिए हिम्मत देते थे। लेकिन इस बार हम उन्हें बचा नहीं पाए। वह खुद से बहुत प्यार करती थीं।”

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