VIDEO: बिग बॉस के घर में पुलिसवाले और वकील की जोड़ी! देखें सलमान के शो की झलक

सलमान खान एक बार फिर से टीवी की दुनिया में रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 12 के साथ वापसी कर रहे हैं। इस बार बिग बॉस के नए सीजन में दर्शकों के देखने के लिए काफी कुछ नया है। शो में वो भी होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसी के साथ ही सलमान खान के शो से पहली कॉमनर जोड़ी सामने आई है। जी हां, बिग बॉस के सीजन 12 में इस बार दर्शकों को घर के अंदर ‘वकील और पुलिसवाले’ की जोड़ी देखने को मिलेगी। घर के अंदर ये दोनों अन्य जोड़ियों के साथ मिलकर रहेंगे। बता दें, इस बार का बिग बॉस सीजन का खेल जोड़ियों के बीच खेला जाएगा। शो में मां-बेटी, बहन-भाई, पति पत्नी, दोस्त और ट्रांसजेंडर जोड़ियां भी होंगी।

वकील और पुलिसवाले की इस जोड़ी का खुलासा खुद कलर्स चैनल ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से किया है। एक वीडियो को शेयर करते हुए पुलिसवाले निर्मल और वकील रॉमिल की एक झलक दिखाई जाती है। वीडियो में पुलिसवाला व्यक्ति और वकील दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बातें शेयर करते हैं। निर्मल अपने दोस्त ‘वकील’ के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए कहते हैं- ‘यह बहुत बदमाश किस्म का व्यक्ति है जो जज को भी अपनी बातों में ले लेता है जैसे उसी के साथ क्राइम हुआ हो।’ वहीं निर्मल के बारे में उनके दोस्त बताते है- ‘निर्मल गलत के साथ गलत और सही के साथ सही है। उसका गुस्सा नाक पर ही बैठा रहता है।’

Some jodis are made in heaven some are born out of age old rivalries. Watch #BiggBoss12 to get a dose of the craziest jodis, starting from 16th Sept every night 9 P.M. @iamappyfizz @oppomobileindia @TheGarnierMan @PanasonicIndia @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/KqM72r6MRV

