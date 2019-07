आप अक्षय कुमार, सलमान खान, रणवीर कपूर, भूमि पाडनेकर, टाइगर श्राफ, अमिताभ बच्चन, करीना कपूर के फैन हो तो इस शुक्रवार आप इनकी सुपरहिट फिल्में घर बैठे अपनी टीवी सेट पर देख सकते हैं। @TV, Star Gold, Zee Action, Star Utsav Movie जैसे टॉप चैनल पर आप इन सितारों के हिट मूवीज को देख सकते हैं। वैसे तो इस शुक्रवार हृतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 रिलीज हो रही है लेकिन अगर आपको आसपास के मल्टीप्लेक्स में टिकट न मिला हो तो आप निराश न हों। इस मूवी को तो आप शनिवार या रविवार को भी ट्राई कर सकते हैं लेकिन अगर चाहें तो घर बैठे कुछ अच्छे सुपरहिट मूवीज का मजा ले सकते हैं।

इस शुक्रवार टीवी पर आने वाली फिल्मों में हर तरह की मूवीज़ आपको मिलेंगी। अगर आप सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो आपके लिए @TV पर अक्षय कुमार की फिल्म ट्वायलेट एक प्रेम कथा दिन में 1.15 बजे आ रही है। इसके अलावा स्टार गोल्ड पर दिन में इसी समय बजरंगी भाईजान आ रही है जो कि सलमान खान के फैंस के लिए अच्छी खबर है। यही नहीं अगर आप कॉमेडी सिनेमा के शौकीन हैं तो गोलमाल 3 देख सकते हैं। आपको अगर पुरानी फिल्में अमिताभ की देखनी हो तो शुक्रवार को जी बॉलीवुड पर दोपहर के वक्त गंगा जमुना सरस्वती आ रही है। ये मूवी उस जमाने की सुपरहिट फिल्म थी। थोड़ा सीरियस टाइप फिल्मों के शौकीन हैं तो आप यूटीवी पर सुबह राजनीति फिल्म देख सकते हैं।

B4U Movies

16 December, 12.00 PM

@TV

Besharam, 8AM

Gold, 10.15 AM

Toilet ek prem katha, 1.15 PM

Star Gold

De dana dan, 11.30PM

Bajrangi Bhaijan, 1.15 PM

Jai Ho, 4.30PM

Star Utsav Movie

Golmaal 3

Zee Bollywood

Ganga Jamuna Saraswati, 1.30PM

Raees, 9.00PM

Zee Action

Rowdy Rajkumar, 5PM

Munna Michal, 8.00 PM

UTV Movies

RAAJNEETI, 04:35 AM

ALEX PANDIAN, 08:05 AM

YEH HAI JALWA, 11:05 AM

NIGAHEN: NAGINA PART II, 04:55 PM

KHATARNAK KHILADI 2, 08:00 PM

RANG DE BASANTI, 12:38 AM

