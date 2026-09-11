सलमान खान का शो ‘बिग बॉस’ अपने 20वें सीजन के साथ टीवी पर दस्तक दे चुका है। रविवार, 6 सितंबर की शाम शो का प्रीमियर हुआ था। इस सीजन के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट को लेकर काफी आलोचना हो रही है। कई लोगों का कहना है कि ‘लॉक अप 2’ और ‘द ट्रेटर्स’ जैसे शो में इससे बड़े चेहरे देखने को मिल रहे हैं। जहां एक ओर एपिसोड्स में अच्छा कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा है, वहीं कंटेस्टेंट्स की पर्सनैलिटी भी दर्शकों को बनावटी और जबरदस्ती की लग रही है।

व्यूअरशिप के मामले में पीछे बिग बॉस

हालांकि नए सीजन को लेकर उत्साह के बीच शो के ग्रैंड प्रीमियर ने शानदार व्यूअरशिप हासिल करते हुए 6.4 मिलियन दर्शक बटोरे। लेकिन अगले हफ्ते की रेटिंग यह तय करेगी कि ‘बिग बॉस 20’ दर्शकों के बीच सफल हो रहा है या नहीं। Ormax Media ने इस रियलिटी शो का व्यूअरशिप डेटा शेयर किया है। इसके मुताबिक, ‘बिग बॉस 20’, समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent) को व्यूअरशिप के मामले में पीछे नहीं छोड़ पाया।

31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच के ताजा व्यूअरशिप डेटा के अनुसार, समय रैना के ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ ने 7.8 मिलियन की व्यूअरशिप के साथ पहला स्थान हासिल किया। सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ ने कुल 6.4 मिलियन व्यूअरशिप पाई और दूसरे नंबर पर रहा।

रोहित शेट्टी के शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ को इस वीकेंड 5.5 मिलियन दर्शक मिले। तो वहीं अमिताभ बच्चन के ‘कौन बनेगा करोड़पति’ ने 5.1 मिलियन की व्यूअरशिप के साथ चौथा स्थान हासिल किया। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर ‘द ट्रेटर्स सीजन 2’ रहा, इसको 4.5 मिलियन की व्यूअरशिप मिली। ये शो करण जौहर होस्ट कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें: Bigg Boss 20: ‘रेड फ्लैग मैंने बहुत अच्छा देखा’, क्या ईशा रिखी ने बादशाह पर साधा निशाना?

इस सबके बीच पॉपुलर टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ अभी भी यूट्यूब पर दर्शकों को प्रभावित कर रहा है। इस हफ्ते इसे 4.2 मिलियन की व्यूअरशिप मिली। धवल ठाकुर और संचिता बसु की रोमांटिक ड्रामा सीरीज ‘ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2’ को भी 3.4 मिलियन की व्यूअरशिप मिली।

मेकर्स का था बड़ा प्लान

‘बिग बॉस 20’ के लॉन्च से पहले SCREEN ने बनिजय एशिया (Banijay Asia) के संस्थापक दीपक धर से बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक साथ ‘बिग बॉस’ के छह वर्जन लॉन्च करने का फैसला क्यों किया। दीपक धर ने कहा, ‘इस बार बिग बॉस वाली दिवाली होगी। बिग बॉस अब एक टेंटपोल फ्रेंचाइजी बन चुका है और यह इसका 20वां साल है। हम इसे यादगार तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए कुछ खास करना चाहते थे। इसलिए हमने सोचा कि इसे सभी मार्केट्स में एक साथ किया जाए। छह वर्जन एक साथ लॉन्च हो रहे हैं और हम इसे लेकर काफी उत्साहित हैं।’

उन्होंने आगे कहा था, ‘आप जानते हैं, पूरा त्योहारों का सीजन बिग बॉस के तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और हिंदी वर्जन से कवर किया जाएगा। आप देखेंगे कि दर्शक जो देखने वाले हैं, उसके अनुभव को हम किस तरह और बेहतर बनाएंगे। हमारे पास सलमान खान, किच्चा सुदीप, नागार्जुन, विजय सेतुपति, मोहनलाल और सौरव गांगुली हैं। इसलिए हम इस फ्रेंचाइजी को और ऊंचाई पर ले जा रहे हैं।’

यह भी पढ़ें: 76 साल के शरत सक्सेना की हुई स्पाइन सर्जरी, शेयर की हेल्थ अपडेट, बोले- कल से जिम शुरू

जहां ‘बिग बॉस’ के हिंदी वर्जन को अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई है, वहीं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होने वाले वर्जन इसके मुकाबले पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि सलमान खान वाले वर्जन को भी प्रीमियर के बाद दर्शकों की ओर से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते ‘बिग बॉस 20’ कितनी व्यूअरशिप हासिल करता है और इसकी रेटिंग किस दिशा में जाती है।