टीवी अभिनेत्री रुपाली गांगुली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर वहां देश-विदेश से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय देते हुए नजर आती हैं। अब हाल ही में रुपाली ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें अभिनेत्री उस लड़की पर भड़कते हुए नजर आईं, जो लद्दाख के मीनिमार्ग चेक पोस्ट पर ट्रैफिक संभाल रहे सैन्‍य कर्मियों से हंगामा करते हुए दिखाई दे रही थीं।

दरअसल, सोशल मीडिया पर उस लड़की का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह यह कहते हुए सुनाई दे रही है कि हम जेन जी हैं बर्दाश्‍त नहीं करेंगे। इसके बाद लड़की के बर्ताव की भी खूब आलोचना हो रही है। अब रुपाली ने उसी लड़की का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उसे टूर पर जाने से पहले स्कूल जाने की जरूरत है।

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रुपाली गांगुली ने किया पोस्ट

रुपाली ने एक्स हैंडल पर जो वीडियो शेयर किया है, उसमें एक लड़की संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में ट्रैफिक संभाल रहे सैन्‍य कर्मियों से बहस कर रही है। उसे कहते हुए सुना जा सकता है कि हम जेन-जी हैं। हम ये सब बर्दाश्‍त नहीं करेंगे।

कश्‍मीरियों के साथ तो करते ही थे, अब टूरिस्‍ट के साथ भी करने लगे। आप लोग भी मेरे साथ धरने पर बैठेंगे या नहीं। चलो सब लोग गाड़ी निकालो। देखती हूं ये लोग कैसे रोकते हैं हमें। हम लोग पैसे देकर यहां घूमने आते हैं या यह सब टॉलरेट करने आते हैं।

इस वीडियो को शेयर करते हुए रुपाली ने कैप्शन में लिखा, “हम इस बकवास को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि टूर पर जाने से पहले तुम्हें वापस स्कूल जाने की जरूरत है, बकवास।”

यूजर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन

रुपाली के इस पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन भी दिया है। एक शख्स ने लिखा कि बिल्कुल सही। तो एक अन्य ने लिखा, “मुझे लगता है कि स्कूल में उसने किताबों से नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम से सीखा।” एक तीसरे शख्स ने लिखा, “जेन जी… नहीं… लगता है सीधे जुमांजी के सेट से आई है।”

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा पाबंदियों की वजह से लद्दाख चेकपोस्‍ट पर पर्यटक घंटों फंसे रहे। हालांकि, सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा जांच के कारण इस तरह के नियंत्रण आम हैं।

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