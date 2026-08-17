अभिनेत्री रुबीना दिलैक अक्सर अपने लुक्स और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को लेकर खुलकर बात करती रही हैं। अब उन्होंने अपने पॉडकास्ट POV में एक बार फिर अपने लुक्स को लेकर हुई ट्रोलिंग पर बात की। हिना खान, रॉकी जायसवाल और अभिनव शुक्ला के साथ बातचीत में रुबीना ने बताया कि टीनएज में उनके चेहरे पर बेबी फैट था।

इस दौरान उनके पति अभिनव ने उनके लुक्स का मजाक भी उड़ाया, वहीं रॉकी ने रुबीना के मिस शिमला बनने की बात पर भी हंसते हुए कमेंट किया। बातचीत के दौरान जब हिना खान ने रुबीना से उनके लुक्स को बेहतर करने के लिए सर्जरी करवाने की अफवाहों के बारे में पूछा, तो उन्होंने इसे गलत बताया।

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रुबिना ने कहा, “लोग कहते रहे कि मैंने सर्जरी करवाई है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ‘बिग बॉस 14’ के दौरान कुछ ट्रोलर्स ने मेरे स्कूल के दिनों की तस्वीरें शेयर की थीं और उन्हें एक खास तरीके से एडिट करके दिखाया था।” फिर जब रुबीना ने हिना और रॉकी को अपनी टीनएज वाली फोटो दिखाई, तो दोनों को यकीन नहीं हुआ। वहीं, अभिनव ने उनके लुक्स का मजाक उड़ाते हुए कहा, “वह एक साथ दो पान चबाती थी, एक बाएं गाल में और दूसरा दाएं गाल में।”

रुबीना ने लगाए थे ब्रेसेस

रुबीना ने आगे कहा, “बचपन में मेरे टॉन्सिल छोटे-मोटे इन्फेक्शन से भी सूज जाते थे। मुझे लंबे समय तक यह परेशानी रही। मैंने ब्रेसेस भी लगाए थे और मेरे चेहरे पर बेबी फैट था। जब मैंने इंडस्ट्री जॉइन की, तब मुझे अपने लुक्स को लेकर ज्यादा एहसास होने लगा।” फिर उनकी बात काटते हुए, अभिनव ने मजाक में दोहराया, “बेबी फैट… यह बेबी फैट नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा सिड्डू खाने की वजह से था।”

इसके बाद जब रुबीना ने बताया कि उन्हें ‘मिस शिमला’ का खिताब मिला था, तो रॉकी ने प्रतिक्रिया दी और कहा, “तुम मिस शिमला थीं? शिमला में 18 लड़कियां हैं और इस बेचारी ने वहां का पेजेंट जीत लिया।” हालांकि, बाद में अभिनव ने रुबीना का साथ दिया। वहीं रुबीना ने भी उन्हें रोकते हुए कहा कि मजाक बंद करें। उन्होंने कहा, “मुझे बहुत ट्रोल किया गया है और यह मेरे लिए बहुत दर्दनाक था।” हिना खान ने भी रुबिना का साथ दिया और अभिनव और रॉकी से ऐसे कमेंट न करने को कहा।

रुबीना ने किए अलग-अलग नॉन-इनवेसिव ट्रीटमेंट्स

अपने लुक्स को बेहतर करने के लिए किए गए अलग-अलग नॉन-इनवेसिव ट्रीटमेंट्स के बारे में भी रुबीना ने बात की। उन्होंने बताया कि अभिनव से शादी से ठीक पहले उन्होंने दुबई में एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट करवाया था। अभिनेत्री ने कहा, “अपने लुक्स को बेहतर करने के लिए मैंने फेस योगा किया और आइब्रो पर माइक्रोब्लेडिंग करवाई। मेरे पहले शो छोटी बहू के समय मेरे दांतों के बीच गैप था और कुछ दांत थोड़े ओवरलैप भी थे, इसलिए मैंने लैमिनेट्स करवाए। मैं पिछले 15 सालों से वेनीर्स पहन रही हूं। मैंने फेस योगा उस समय भी किया था, जब इंफ्लुएंसर्स ने इसे फेमस नहीं किया था।”

रुबीना ने आगे कहा, “मैंने अपने चेहरे पर थर्मेज नाम का एक ट्रीटमेंट करवाया। यह अपने आप आपके चेहरे में कोलेजन बनाता है और उसे ऊपर उठाता है। मैं कई नॉन-इनवेसिव ट्रीटमेंट करवा सकती हूं। मैंने एक और ट्रीटमेंट करवाया जिसका नाम सॉफ्टवेव था। अभिनव और मेरी शादी से पहले मैंने उनसे ट्रीटमेंट के लिए मुझे दुबई ले जाने के लिए कहा था। यह मेरा प्री-वेडिंग गिफ्ट था। मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवाने और आज जैसी दिखने के लिए सर्जरी करवाने के लिए ट्रोल किया गया है। लेकिन मैंने जो खाती हूं, उससे खुद को मेंटेन किया है।”

फाइन लाइन्स से छुटकारा चाहती हैं रुबीना

रुबीना ने लास्ट में कहा, “आज मैंने अपने चेहरे पर जो किया है, वह मेरी मेहनत है, किसी डॉक्टर की नहीं। मैंने PRP (प्लेटलेट रिच प्लाज्मा) भी किया, जिसमें आप अपना खून अपने चेहरे में इंजेक्ट करते हैं। अभी मैं माइक्रोनीडलिंग करती हूं। मुझे जल्दी फाइन लाइन्स आ जाती हैं, ताकि उनसे छुटकारा मिल सके। ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के दौरान मेरे गाल पर बिच्छू ने काट लिया था और लोगों को लगा कि यह आर्टिफिशियल डिंपल है। मुझे खुद पर गर्व है कि मैंने अपने शरीर को समझा।”

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