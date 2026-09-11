रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ अपने दूसरे सीजन का आगाज होने जा रहा है। मगर इस बार शो में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। इस बार शो के होस्ट अशनीर ग्रोवर नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग होंगे।

क्रिकेट के मैदान पर अपने बेखौफ अंदाज और मजेदार ह्यूमर के लिए मशहूर सहवाग अब पहली बार किसी रियलिटी शो को होस्ट करने वाले हैं। शो का प्रोमो आ चुका है और उसमें वीरेंद्र सहवाग को शो के होस्ट के रूप में दिखाया गया है।

एमएक्स प्लेयर के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोमो को शेयर किया गया है। इसके साथ कैप्शन में लिखा है, “अब कंटेस्टेंट्स की फील्डिंग सेट करेंगे’राइज एंड फॉल’ के नए होस्ट वीरेंद्र सहवाग। #RiseAndFallS2 जल्द आ रहा है। प्राइम वीडियो पर इसे मुफ्त में देखें।”

शो में किसी भी कंटेस्टेंट की जगह पक्की नहीं होगी। गेम के दौरान कभी भी ताकत एक से दूसरे के हाथ में जा सकती है। कंटेस्टेंट का एक फैसला भी पूरा गेम बदल सकता है।

इस शो में कुल 15 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट नजर आएंगे। इन्हें दो ग्रुप- रूलर्स और वर्कर्स में बांटा जाएगा। रूलर्स पेंटहाउस में रहेंगे और उन्हें खास सुविधाएं मिलेंगी, जबकि वर्कर्स को बेसमेंट में रहना होगा। मगर इनका गेम और पोजिशन कभी भी बदल सकती है।

‘राइज एंड फॉल 2’ को होस्ट करने को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि क्रिकेट ने उन्हें सिखाया है कि आखिरी गेंद तक कुछ भी तय नहीं होता। उनके मुताबिक, इस शो में भी हर पल गेम बदल सकता है।

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सहवाग ने कहा कि उन्हें शो की सबसे दिलचस्प बात यही लगती है कि यहां कोई जीत पक्की नहीं है और किसी कंटेस्टेंट की जगह भी तय नहीं है। उनके मुताबिक, असली चुनौती सिर्फ ऊपर पहुंचना नहीं, बल्कि ऊपर बने रहना है।

उन्होंने कहा कि कंटेस्टेंट्स को यह समझना होगा कि कब हमला करना है, कब बचाव करना है और कब गेम की चाल को पहले से समझ लेना है। पैसा, रणनीति और बदलते रिश्ते इस गेम को और दिलचस्प बनाएंगे। सहवाग ने यह भी कहा कि वह कंटेस्टेंट्स को जोखिम लेते, गठजोड़ बनाते और गेम के दौरान अपना असली अंदाज दिखाते हुए देखने के लिए उत्साहित हैं।