सलमान खान होस्टेड शो ‘बिग बॉस 20’ रविवार से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में दर्शक इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। हर कोई यह जानने के लिए बेताब है कि इस सीजन में कौन-कौन बतौर कंटेस्टेंट बनकर आने वाला है। फिलहाल सभी के ऑफिशियल नाम तो प्रीमियर वाले दिन ही सामने आएंगे, लेकिन दो नाम है जो मेकर्स ने पहले ही जारी कर दिए थे। इनमें से एक लव गिल और दूसरा रिया अहीर का है।

दरअसल, फैंस का फैसला के जरिए इन दोनों में से कोई एक शो का हिस्सा बनेगा। अगर हम बात करें, अभिनेत्री और मॉडल रिया अहीर की तो उन्होंने सीजेपी के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलन के दौरान काफी सुर्खियां बटोरी थीं। अब हाल ही में रिया ने स्क्रीन से अपने वायरल हुए पल और ‘बिग बॉस 20’ में शामिल होने के फैसले को लेकर बात की।

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अपनी पहचान के बारे में क्या बोलीं रिया

कई लोग रिया को सीजेपी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन का चेहरा मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा है। अपनी पहचान के बारे में बताते हुए रिया ने कहा, “मैं बस एक आम लड़की हूं, जो बिना पूछे भी अपनी राय रखती थी। जब लोग कहते हैं कि इसे बेटे की तरह पाला है, तो मैं कहती हूं नहीं मुझे बेटी की तरह पाला गया है।

मुझे एक ऐसे इंसान के तौर पर पाला गया है, जिसकी आवाज का सुना जाना जरूरी है। पहले मैं एक आम लड़की थी जिसे पता था कि उसकी आवाज है और वह उसका इस्तेमाल करती थी। मैंने पहले ऑडिशन भी दिए हैं, अब मैं इंटरव्यू दे रही हूं। पहले मैं किरदारों को निभाती थी। अब मैं बस वैसी ही हूं जैसी मैं असल में हूं और लोग मुझे इसी रूप में पसंद कर रहे हैं।”

साढ़े चार साल की उम्र से थिएटर कर रही हैं रिया

हालांकि, यह पहली बार है जब 27 साल की उम्र में रिया को बिग बॉस का ऑफर मिला है, लेकिन वह साढ़े चार साल की उम्र से ही स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं। अपने सफर के बारे में बात करते हुए रिया ने कहा, “मैंने साढ़े चार साल की उम्र में थिएटर करना शुरू किया था। जब मैं पहली क्लास में थी और ट्यूशन जाती थी, तो मैंने अपनी बहन को एक बहुत ही शानदार काम करते देखा।

मैंने बस अपने पिता से कहा कि जहां वह जा रही है, मैं भी वहीं जाना चाहती हूं। मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूं, इसलिए थोड़ी ज़िद्दी भी हूं। अगले ही दिन मैं स्टेज पर थी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं पिछले छह सालों से मॉडलिंग कर रही हूं। मैंने पूरे भारत में 100 से ज्यादा शो में बहुत मशहूर कलाकारों और शानदार ब्रांड्स के साथ परफॉर्म किया है। मुझे कैमरे के सामने अलग-अलग किरदार निभाना बहुत पसंद है। शायद उसी वजह से उस दिन मैं वैन के सामने डटकर खड़ी रह पाई। शायद मुझे पता है कि किसी पल को कैसे थामे रखना है।”

आलोचनाओं से परेशान नहीं हुईं रिया

रिया को भले ही प्रदर्शन का चेहरा कहलाना पसंद नहीं है, लेकिन वह इस बात से खुश हैं कि उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा, “पता नहीं क्यों मैं आलोचनाओं से परेशान नहीं हुई। मेरी जिंदगी जिस तरह बदली है, पहले शायद मैं जिंदगी में अकेले चल रही थी। अब मेरे बहुत सारे शुभचिंतक हैं और मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ है। हर तरफ से प्यार और सपोर्ट मिल रहा है।

पहले यह सपोर्ट ट्रोलिंग को लेकर था, अब शायद ‘बिग बॉस’ के लिए है। एक मॉडल होने के नाते मैंने एक्टर्स के साथ भी ऐसा होते देखा है। हमेशा यह सोच होती है कि वे चरित्रहीन हैं, ऐसे हैं या वैसे हैं। क्योंकि मैंने उस चीज के लिए आवाज उठाई, जिसे मैं सही मानती थी, लोगों ने अपनी-अपनी कहानियां बनानी शुरू कर दीं और फिर नफरत भी शुरू हो गई। इस सबने मुझे और मजबूत और मजाकिया बना दिया है।”

रिया ने क्यों किया ‘बिग बॉस’ के लिए हां

जब से ‘फैंस का फैसला’ के लिए रिया के नाम का ऐलान हुआ, उन्हें लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने यह भी कहा कि सीजेपी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन में उनका स्टैंड सिर्फ ‘पब्लिसिटी स्टंट’ था। ‘बिग बॉस 20’ में शामिल होने के अपने फ़ैसले के बारे में बात करते हुए रिया ने कहा, “बिग बॉस के लिए मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। पंजाब के लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वे मुझे वोट दे रहे हैं।

सच कहूं तो, जब मुझे बिग बॉस का ऑफ़र मिला, तो मैं इसे लेकर हिचकिचा रही थी, क्योंकि मेरी एक खास इमेज बन गई थी। इसके साथ कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी आती हैं। मैं किसी को निराश नहीं करना चाहती। शायद मैं लोगों को खुश रखने वाली इंसान हूं। मैं लोगों को निराश नहीं करना चाहती। जो हुआ, मैं उस पर कायम रहना चाहती हूं। छोटे बच्चे मुझे अपना रोल मॉडल मानते हैं। इसलिए, मैं उनकी ज़िंदगी में किसी को गुमराह नहीं करना चाहती।”

रिया ने आगे कहा, “मैंने अपने पापा से बात की और उन्होंने कहा कि चैनल या प्रोडक्शन से बात करने में कोई बुराई नहीं है। फिर हमारी एक मीटिंग हुई। उन्होंने मुझे एक बात कही, जो शायद अभी भी मेरे जहन में है और जिसने मुझे फैसला लेने में मदद की, वो ये थी कि कोई आपको गाली देने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। कोई आपको चिल्लाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अगर मुझे मौका मिलता है, तो मैं बहुत खुश होउंगी और जब लोग कहते हैं कि उसने ये शोहरत के लिए किया… तो आप क्यों नहीं करते?

आपको कौन रोक रहा है? वे मुझे इसलिए चाहते हैं, क्योंकि मैं साफ-साफ बात करने वाली इंसान हूं। जो गलत है, वो गलत है। जो सही है, वो सही है। अभी या कभी नहीं। तो वे चाहे कुछ भी कहें, मुझे लगता है कि कुछ लोग सच में जानना चाहते हैं। मैंने एक भी पैसा नहीं कमाया है और न ही मैंने कभी किसी से एक पैसा मांगा है। लेकिन ये बिग बॉस है और ये मेरा काम है। साथ ही, ये लोगों को बताने का मेरा तरीका है कि किसी भी कहानी पर विश्वास न करें। जो आप देखते हैं, उस पर विश्वास करें।”

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