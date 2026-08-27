रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ को शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और अब इसके कंटेटंट्स को लेकर भी कई नाम भी सामने आने शुरू हो गए हैं। हाल ही में खबर आई कि रिया अहीर, सलमान खान होस्टेड इस शो में हिस्सा लेने वाली हैं। बता दें कि रिया तब वायरल हुईं, जब उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान मुंबई में एक पुलिस वैन को रोक दिया था। जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने रिया को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब खुद उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ी है और ट्रोलर्स को जवाब दिया है।

रिया और लव को लेकर होंगे वोट

दरअसल, ‘बिग बॉस 20’ के मेकर्स ने ‘फैंस का फैसला’ कैंपेन शुरू किया। इसके तहत फैंस को ऐप पर सुझाए गए दो कंटेस्टेंट्स में से अपने पसंदीदा को वोट करने का मौका मिल रहा है। इस बार मुकाबला रिया अहीर और लव गिल के बीच है। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, उसे सलमान खान के शो में एंट्री मिलेगी।

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हालांकि, रिया को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने प्रदर्शन सिर्फ फेम पाने के लिए किया था और उनका असली मकसद बिग बॉस में जाना था।

रिया ने दिया ट्रोलर्स को जवाब

27 साल की रिया अहीर ने इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए अपनी पोस्ट के नीचे आए एक कमेंट को शेयर किया। कमेंट में लिखा था, “वह एक्टिविस्ट नहीं हैं। एक्टिविज्म उनका प्रोफेशन या नौकरी नहीं है। उन्होंने एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, वह वायरल हो गया और अचानक लोग उनसे एक्टिविज्म की उम्मीद करने लगे, जैसे यही उनका करियर हो।”

रिया ने इस बात से सहमति जताते हुए मजाक में कहा कि उन्हें अपनी जिंदगी चलाने के लिए कमाई भी करनी है। उन्होंने लिखा, “पापी पेट को भी पलना है।” एक्टर-मॉडल-एंटरप्रेन्योर ने आगे कहा कि अगर वह खुद का बचाव करती हैं, तो लोग उन पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिस वीडियो की वजह से वह वायरल हुई थीं, उससे उन्होंने एक भी पैसा नहीं कमाया था।

थिएटर आर्टिस्ट हैं रिया

रिया ने बताया कि प्रदर्शन से पहले से ही वह थिएटर एक्टर हैं और पिछले 13 साल से थिएटर से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने सिर्फ साढ़े चार साल की उम्र से ही थिएटर करना शुरू कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस वैन को रोकना उन्हें सही लगा था।

अगर इस वजह से उन्हें पहचान मिली और उनके लिए नए मौके खुले, तो उन्हें उन मौकों को तलाशने में कुछ गलत नहीं लगता। उन्होंने कहा, “वैन के सामने मैंने वही किया जो मेरे लिए सही था और जिसमें मैं सच्ची थी।” बता दें कि थिएटर आर्टिस्ट होने के साथ-साथ रिया एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। वह अपना हाथ से बने कपड़ों का एक लेबल चलाती हैं, मॉडलिंग करती हैं और कई म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुकी हैं।

कब शुरू होगा ‘बिग बॉस 20’

वहीं, रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ की बात करें, तो वह 6 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसे कलर्स और जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है।

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