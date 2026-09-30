बिग बॉस 20 में नजर आ रहीं कंटेस्टेंट रीति तिवारी इन दिनों चर्चा में हैं। एकम बावा नाम के पंजाबी सिंगर ने खुद के रीति के सौतेला पिता होने का दावा किया था। साथ ही उन्होंने रीति तिवारी की मां रानी तिवारी (प्रतिमा पांडे) पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अब रानी तिवारी ने एक बयान के जरिए इन सभी आरोपों को झूठा, मानहानिकारक और आधारहीन करार कर दिया है।

रीति तिवारी की टीम ने जारी किया बयान

रानी तिवारी और रीति तिवारी की टीम ने बावा के खिलाफ लीगल नोटिस जारी किया है। इसके मुताबिक, एकम बावा ने खुद के रीति का सौतेला पिता और रानी तिवारी का कानूनी रूप से शादीशुदा पति होने का दावा किया था। रीति और रानी ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि बावा किसी भी तरह से कानूनी रूप से उनके साथ रिश्ते में नहीं हैं।

नोटिस में आगे दावा किया गया है कि बावा ने रीति तिवारी, उनकी मां और परिवार को लेकर बड़े बयान दिए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो शेयर किए हैं। परिवार ने इन दावों को झूठा और मानहानिकारक बताया है। उनका कहना है कि ये बयान परिवार की मर्यादा को खराब करने के इरादे से दिए गए हैं।

नोटिस के मुताबिक, बावा के खिलाफ एक गंभीर कानूनी कदम उठाया लिया गया है। रीति की टीम ने मीडिया, पब्लिशर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और चैनलों से बावा के किए दावों भरे कंटेंट को हटाने का आग्रह किया है। इसमें ये भी आग्रह किया गया है कि किसी भी बयान को पब्लिश या ब्रॉडकास्ट करने से पहले उसे अपनी तरफ से वेरीफाई कर लिया जाए और उससे जुड़े सबूत निकाले जाएं।

रीति तिवारी इन दिनों ‘बिग बॉस 20’ में नजर आ रही हैं। एकम बावा के बयानों का जवाब उनकी टीम ने दिया है, क्योंकि रीति फिलहाल खुद सामने आकर इस बारे में बात नहीं कर सकतीं।

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सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट

एकम बावा के दावों का जवाब रीति तिवारी की तरफ से सोशल मीडिया पर दिया गया था। उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर टीम ने लिखा था, ‘एकम बावा के रीति तिवारी और उनके परिवार के खिलाफ झूठे दावों से हम निराश हैं। रीति फिलहाल बिग बॉस 20 के घर में हैं और खुद इन दावों का जवाब नहीं दे सकतीं। एकम बावा के खिलाफ इस मामले में कानूनी कदम उठाया लिया गया है।’

एकम बावा ने क्या कहा था?

पंजाबी सिंगर एकम बावा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर रीति तिवारी और उनकी मां रानी तिवारी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने बड़े दावे भी किए थे। एकम ने खुद को रानी तिवारी का पति और रीति तिवारी का सौतेला पिता बताया था।

एकम बावा ने अपने वीडियो में दावा किया कि उनका रानी तिवारी के साथ रिश्ता था और दोनों ने शादी भी की थी। उन्होंने खुद को रीति तिवारी का सौतेला पिता बताते हुए कहा कि वह लंबे समय तक रानी और रीति के साथ एक ही घर में रहे। उनके मुताबिक, वह और रानी 2020 से 2022 तक लिव-इन रिलेशनशिप में थे। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी। 2020 से 2025 तक वह रानी और रीति के साथ एक ही फ्लैट में रहे।

एकम ने दावा किया कि पिछले तकरीबन ढाई-तीन साल से उन्हें लगातार मानसिक प्रताड़ना और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रानी तिवारी ने उन्हें थप्पड़ भी मारा था। सिंगर का कहना था कि इस घटना का वीडियो भी उनके पास मौजूद है। बावा ने अपने वीडियो में कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेला है और इसकी पूरी सच्चाई सिर्फ वह और भगवान ही जानते हैं।

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‘सुसाइड करने की कोशिश की’

सिंगर बावा का दावा यह भी था कि कथित प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। उनके मुताबिक, इस घटना के बाद वह करीब 12-13 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। एकम का आरोप है कि उस मुश्किल वक्त में रानी तिवारी और रीति तिवारी ने उनका हाल तक नहीं पूछा, जबकि उनके दोस्त लगातार उनके साथ खड़े रहे।

एकम बावा ने आगे दावा किया था कि जब उन्होंने रानी तिवारी से तलाक की बात की, तो उनके नंबर को ब्लॉक कर दिया गया और उनसे संपर्क तोड़ दिया गया। सिंगर ने कहा था कि इस पूरे विवाद का उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा और वह मानसिक रूप से भी काफी परेशान हुए। एकम के मुताबिक, आज भी उन्हें धमकियां मिल रही हैं।