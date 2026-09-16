भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे इन दिनों बिग बॉस 20 में नजर आ रही हैं। उन्होंने रवि किशन और मनोज तिवारी से जुड़ा एक किस्सा साझा करते हुए बताया कि दोनों की एक छोटी सी बहस की वजह से एक बार उनकी फिल्म की शूटिंग 6 घंटे के लिए रुकी रही थी। बाद में उस बहस को दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने अपने जुगाड़ से खत्म कराया।

भोजपुरी इंडस्ट्री के दो दिग्गज अभिनेता रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच अनबन और राइवलरी की खबरें काफी पुरानी हैं। दोनों के बीच अक्सर ये बहस देखी गई है कि कौन ज्यादा बड़ा स्टार है। हालांकि दोनों ने कई मौकों पर दोस्ती दिखाकर इन दावों को खारिज भी किया।

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6 घंटे रुकी रही शूटिंग

इन दिनों बिग बॉस 20 में दमदार खेल दिखा रहीं एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने अपने रीति तिवारी, यंग समेत अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक फिल्म का किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि एक बार उनकी फिल्म की शूटिंग करीब 6 घंटे तक सिर्फ इसलिए रुकी रही क्योंकि रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच बहस हो गई थी कि पहले मुक्का कौन मारेगा। फिल्म में रवि किशन और मनोज तिवारी चोर और पुलिस का किरदार निभा रहे थे।

निरहुआ ने निकाला झगड़े का हल

एक सीन में पुलिस और चोर के बीच लड़ाई का सीक्वेंस था। लेकिन दोनों इस बात के लिए लड़ रहे थे कि पहले मुक्का कौन मारेगा। कोई पहला थप्पड़ खाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था।

आम्रपाली ने बताया कि फिर बहस को दिनेश लाल यादव ने खत्म किया। उन्होंने डायरेक्टर से बात करके सुझाव निकाला कि वह दोनों के बीच में खड़े होंगे और दोनों एक्टर्स उन पर पहले हाथ उठाएंगे, बाद में फाइट स्टार्ट हो जाएगी।

जब डायरेक्टर लगाते थे निरहुआ की ड्यूटी

आम्रपाली दुबे के साथ-साथ वहां बैठे सभी लोग ये किस्सा सुनकर जोर से हंसने लगे। वैसे ये कोई अकेला किस्सा नहीं है जब रवि किशन और मनोज तिवारी की ऐसी बहस देखी गई हो।

सालों पहले दिनेश लाल यादव ने कपिल शर्मा के शो में बताया था कि दोनों के बीच अनबन होने के कारण उनके साथ काम करना मुश्किल था। निरहुआ ने बताया था कि फिल्म के डायरेक्टर रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच अनबन रोकने के लिए उनकी ड्यूटी लगाते थे।

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आम्रपाली दुबे और माही विज की लड़ाई

बिग बॉस में आम्रपाली दुबे काफी दमदार अंदाज में नजर आ रही हैं। उन्होंने शो में अपनी एक मजबूती बना ली है। हाल ही के एपिसोड में उनकी माही विज के साथ जोरदार लड़ाई देखी गई। किचन में खाना बनाने के दौरान दोनों के बीच बहस ने एख बड़ी लड़ाई का रूप ले लिया। इसके अलावा उनकी शो में दोस्ती भी काफी पसंद की जा रही है।