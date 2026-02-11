रामानंद सागर अपने समय के बेहतरीन निर्माता-निर्देशक में से एक थे। उन्होंने अपने समय में कई ऐसे टीवी शो का निर्माण किया, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। इन्हीं में से एक ‘रामायण’ था। साल 1987 में शुरू हुए इस शो के कुल 78 एपिसोड आए, जिसमें अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया, अरविंद त्रिवेदी, दारा सिंह और सुदेश लहरी समेत कई सितारे नजर आए। इन सभी ने सीरियल में भगवान राम, माता सीता, रावण, हनुमान और लक्ष्मण का किरदार निभाया, तो लोग इन्हें अभी भी जानते हैं।

लेकिन आज हम आपको इस शो के एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताने वाले हैं, जिसने ‘रामायण’ में एक या दो नहीं, बल्कि खुद तीन रोल निभाए। हालांकि, फिर भी उन्हें बाकी स्टार्स की तरह पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं, उनका नाम है विजय कविश। चलिए जानते हैं उनके बारे में।

विजय ने निभाया भगवान शिव का किरदार

विजय कविश सबसे पहले ‘रामायण’ में भगवान शिव का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने इसी शो में दो और किरदार निभाए थे। इसमें से एक रावण के पिता और तीसरा रोल महर्षि वाल्मिकी का था। विजय ने मेकअप और अपने शानदार अभिनय से इन तीनों अलग-अलग किरदारों को ऐसे निभाया कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए।

अभिनय की दुनिया से बना ली दूरी

उस समय दर्शकों ने उनके काम की काफी तारीफ की थी। एक ही शो में इतने सारे रोल्स करने वाले वो इकलौते एक्टर रहे, लेकिन अब वह गुमनामी के अंधेरे में कहीं गायब हो गए हैं। विजय कविश ने धीरे-धीरे अभिनय की दुनिया से दूरी बना ली और अन्य काम करने लगे। उन्होंने यूट्यूब पर शॉर्ट फिल्म बनाकर भी डाली। हालांकि, अब वह सोशल मीडिया पर भी कई सालों से एक्टिव नहीं हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने आखिरी पोस्ट साल 2023 में डाला था।

