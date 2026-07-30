नेटफ्लिक्स का सबसे चर्चित रियलिटी शो ‘लॉक अप: सच या सजा’ काफी लाइमलाइट में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इस शो के काफी वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। कुछ दिन पहले इस शो में मौजूद अभिनेता राम कपूर एक विवाद को लेकर चर्चा में बने हुए थे। दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ, जब राम का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह साथी कंटेस्टेंट और कंटेंट क्रिएटर श्रेया कालरा को गाल पर किस कर रहे थे।

इस वीडियो की काफी बुराई हुई। कई दर्शकों को लगा कि श्रेया काफी अनकम्फर्टेबल लग रही हैं। इस विवाद के बीच राम की पत्नी और अभिनेत्री गौतमी कपूर ने पहले उनका बचाव किया था, लेकिन अब शो में पहुंचकर उन्होंने श्रेया से राम की तरफ से माफी मांगी।

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श्रेया से क्या बोलीं गौतमी कपूर

शो के एक खास सेगमेंट में, गौतमी कपूर और श्रेया के बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल ने एंट्री ली। इस दौरान राम कपूर की पत्नी ने श्रेया के सामने हाथ जोड़कर कहा, “माताजी, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अगर इन्होंने आपको गलत तरीके से टच है या आप पर थूका है, तो मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूं।”

गौतमी ने आगे कहा, “अगर मैं आपको गले लगाऊं तो तुम कुछ नहीं कहेंगी ना। अगर राम की वजह से किसी भी महिला को असहज महसूस हुआ है, तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूं। मैं उनका बचाव नहीं कर रही हूं, लेकिन वो ऐसे ही हैं। वो एक टेडी बियर जैसे इंसान हैं।” इस पर श्रेया मुस्कुराईं और कहा कि कोई बात नहीं।

राम को लेकर क्या बोलीं थी श्रेया

श्रेया ने शो में राम के व्यवहार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, “जब शिवांगी अपना टास्क कर रही थीं, तब राम सर उनके बहुत करीब आ गए थे। तब हर्षद ने कहा था कि इतना पास मत आइए। इसके बाद उन्होंने ‘सॉरी’ कहा, लेकिन कैसी सॉरी? वो बात करते समय हर जगह थूकते हैं। उन्हें सामने से कहना चाहिए। उन्होंने सच में हर जगह थूका।”

श्रेया ने आगे कहा, “कुछ दायरे बनाए रखने चाहिए और इस बार अगर वह मुझे किस करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनका मुंह पकड़कर कहूंगी कि मेरे पिता भी मुझे इतना किस नहीं करते, तो आप अभी मुझे किस न करें। मैंने उन्हें तीन बार बचाया और उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मुझे आपकी सीनियरिटी का सम्मान करने पर शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसे सीनियर्स पर थूकती हूं।”

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