नेटफ्लिक्स का फेमस शो ‘लॉक अप: सच या सजा’ का जल्द फिनाले आने वाला है। इसी बीच शनिवार के एक एपिसोड में राम कपूर ने अपना तीसरा और आखिरी राज भी सभी को बताया, जिसके बाद उनकी फिनाले में एंट्री पक्की हो गई। दरअसल, राम कपूर ने खुलासा किया कि उनका सुपरहिट शो ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ उनकी अपनी गलतियों की वजह से बंद हुआ था। उन्होंने माना कि वह अक्सर शूटिंग पर देर से पहुंचते थे, लोगों से गलत व्यवहार करते थे और शराब की लत से भी जूझ रहे थे।

राम की वजह से बंद हुआ था शो ‘बड़े अच्छे लगते हैं’

शो के एविक्शन टास्क में राम कपूर ने अपना सच बताते हुए कहा, “मैं 27 साल से काम कर रहा हूं। मैंने कई फिल्में और शो किए, लेकिन मेरी पहचान आज भी ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ से है। एक बात मैंने आज तक दुनिया से छिपाई, यहां तक कि मेरी पत्नी को भी इसके बारे में नहीं पता था। इस शो के दौरान मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे डिप्रेशन से गुजर रहा था। मेरे बढ़े हुए वजन की वजह से मुझे बहुत प्यार मिला और कुछ समय के लिए मैं टीवी का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्टार बन गया था।

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राम कपूर ने आगे कहा, “मेरा वजन लगातार बढ़ता गया। डॉक्टरों ने कहा था कि मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मैं छह महीने से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। मुझे डायबिटीज स्ट्रोक आ सकता था, क्योंकि मैं दिन में तीन बार इंसुलिन लेता था। मेरा शुगर लेवल 400 से 600 के बीच रहता था और मैं रोज 14 घंटे काम करता था। लेकिन मैं कुछ बदलना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे बहुत प्यार और पैसा मिल रहा था। मैं यह सब छोड़ नहीं पा रहा था। धीरे-धीरे मैं बहुत बुरा इंसान बन गया।”

फिर जैसे-जैसे राम कपूर की सेहत बिगड़ी, उन्होंने माना कि इसका असर उनके व्यवहार और काम करने के तरीके पर भी पड़ा। अभिनेता ने कहा, “मैं शूट पर छह घंटे देर से पहुंचता था। सेट पर शराब पीता था और लोगों से बहुत बदतमीजी से बात करता था। मैं एक मॉन्स्टर बन गया था। आखिरकार, मेरी वजह से शो बंद हो गया। मैं ऐसा इंसान बन गया था कि मुझे खुद पर शर्म आती है।”

बच्चों की वजह से जिंदा हैं राम कपूर?

अपनी बात जारी रखते हुए राम कपूर ने हर्षद चोपड़ा के पहले किए गए आत्महत्या के प्रयास के खुलासे का जिक्र करते हुए कहा, “अगर मेरे बच्चे नहीं होते, तो शायद मैं भी वही कर चुका होता जो हर्षद ने किया था। जब आपके बच्चे होते हैं, तो आप उनके लिए जीते हैं। आपको अपनी जिंदगी खत्म करने का हक नहीं लगता। मेरे बच्चों ने ही मुझे बचाया। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उनकी वजह से। उस दौर को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और आज मैं एक खुश इंसान हूं। मेरी पत्नी गौतमी और मेरे बच्चे भी यह बात पहली बार इसी शो में जानेंगे।”

बता दें कि ‘लॉक अप: सच या सजा’ अब अपने फिनाले वीक में पहुंच चुका है। नेटफ्लिक्स इंडिया के इस शो का विजेता 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा।

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