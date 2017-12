कलर्स पर प्रसारित होने वाले शो एंटरटेनमेंट की रात में हाल ही में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पहुंचे थे। उनके अलावा विंदू दारा सिंह, हितेन तेजवानी और लोपामुद्रा राउत भी मौजूद थीं। शो में कॉमेडियन ने बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स का मजाक उड़ाया। राजू ने शिल्पा शिंदे के लिए कुछ ऐसी लाइनें कहीं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया जाने लगा। सौरभ सागर नाम के यूजर ने 39 सेकेंड का एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। जिसमें राजू कहते हैं- तू शुक्र कर तुझे एक चैनल ने नाम दिया, मान दिया वरना तेरा नाम तो कोई चिट्ठी में भी ना लिखे। पूरे घर में मां बनकर घूम रही है। तुझे मां बनने का इतना ही शौक है तो बिग बॉस के घर से बाहर निकल, शक्ति कपूर तेरा इंतजार कर रहा है।

इस वीडियो के इंटरनेट पर आने के बाद से लोगों ने राजू श्रीवास्तव को आड़े हाथ लेना शुरु कर दिया। सुमित कादेल ने लिखा- राजू श्रीवास्तव जी का शिल्पा जी पर की गई टिप्पणी बहुत अपमानजनक थी। वरिष्ठ कॉमेडियन की तरफ से इस प्रकार की घृणित टिप्पणी वो भी एक लड़की के लिए इसकी अपेक्षा नहीं की थी। सर आपको इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। राखी खरे ने लिखा- राजू श्रीवास्तव ने आज कॉमेडी के नाम पर इतना गंदा मजाक, बहुत ही घटिया था। उन सेलिब्रिटिज को शर्म आनी चाहिए जो वहां बैठकर इतनी घटिया कॉमेडी पर हंस रहे थे। आप किसी महिला की बेइज्जती नहीं कर सकते।

This kind of act was not expected frm a comedian lyk #RajuSrivastav

On National Tv evn though it was clear to u that the PJ you were trying it was for #ShilpaShinde

Still shamelessly you did it.

WE NEED AN APOLOGY FROM YOU.#BB11 #WeekendKaVaar #EntertainmentKiRaat #BiggBoss11 pic.twitter.com/0VDrNCsDDd

— Saurabh Sagar (@SaurabhSagar) December 24, 2017