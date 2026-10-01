टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी इन दिनों रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ सीजन 2 में नजर आ रही हैं। ‘नागिन 7’ में काम करने और बिग बॉस में फाइनलिस्ट रहने के बाद प्रियंका ने एक बार फिर रियलिटी टीवी की दुनिया में वापसी की है। वह शो में रूलर्स में से एक बन गई हैं। हाल ही के एपिसोड में कंटेस्टेंट शहजाद पूनावाला के साथ प्रियंका की बहस हुई, जिसके कारण वह सो नहीं पाईं और रोने लगीं।

शहजाद ने प्रियंका को कहा गोल्ड डिगर

‘राइज एंड फॉल 2’ के लेटेस्ट एपिसोड में प्रियंका, तेज प्रताप यादव और इरीना रुडाकोवा को अल्टीमेट रूलर के ताज के लिए मुकाबला करते देखा गया। जब प्रियंका रेस से बाहर हो गईं और गौतम गुलाटी ने उन्हें अपने प्रति वफादार न होने के लिए खरी-खोटी सुनाई, तो शहजाद ने भी उसी बात को पकड़ लिया और गौतम की बातों को दोहराते रहे। जवाब में प्रियंका ने उन्हें ‘मैनचाइल्ड’ बता दिया। यह टिप्पणी शहजाद को रास नहीं आई, और उन्होंने प्रियंका को ‘गोल्ड डिगर’ कह दिया।

प्रियंका बोलीं- थप्पड़ मारूंगी

शहजाद पूनावाला के कमेंट ने प्रियंका चहर चौधरी को बहुत प्रभावित किया। हालांकि उस समय उन्होंने हंसकर इसे टाल दिया, लेकिन अगले दिन सुबह नींद से जागने के बाद उन्होंने स्वरा भास्कर से इस बारे में बात की। प्रियंका ने कहा, ‘अब मुझे पता चला स्वरा जी कि इस इंसान ने आपकी नींद कैसे खराब की होगी और आपके आठ साल कितने दुखी रहे होंगे। उसे यहां भी पिटाई मिलेगी। उसने कल मुझे गोल्ड डिगर कहा। क्या मैं उसका सोना चुराकर भाग गई? यह बात पूरी रात मेरे दिमाग में घूमती रही, क्योंकि मैं ही अपने परिवार को संभालती हूं, और वह मुझे गोल्ड डिगर कहता है। ऐसा तमाचा मारके जाऊंगी ना, तमाचा यहां बजेगा तालियां बाहर बजेंगी।’

उन्होंने आगे कहा कि शहजाद की वजह से वह रात में ठीक से सो नहीं पाईं। एक्ट्रेस बोलीं, ‘उसने किसी के साल बर्बाद किए, किसी की रातें। एक लड़की को बदनाम करने के लिए एक टैग ही काफी है।’ जवाब में शहजाद ने प्रियंका पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया और उन्हें ‘अटेंशन सीकर’ कहा।

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प्रियंका ने शहजाद पर और पलटवार करते हुए कहा, ‘आप लोगों ने मुझे बताया कि उसे हर जगह से थप्पड़ मारकर निकाला गया है, सोचिए इस आदमी की कैसी इमेज है कि उसे यहां भी पीटा जाए। उसे मुझसे भी एक थप्पड़ मिलेगा। जब मैं रात में सो रही थी, तो मुझे उसकी नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास महसूस हुई और मैं उसकी एनर्जी को रोकना चाहती थी। घूरना भी एक इनविजिबल टच है।’

प्रियंका और शहजाद पहले एपिसोड में साथी थे, लेकिन प्रियंका द्वारा शहजाद को सिवेट तोमर के बारे में घटिया टिप्पणी करने और उसे उकसाने के लिए टोकने के बाद उनका समीकरण बदल गया। शहजाद उनसे नाराज थे और उन्होंने एक्ट्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। प्रियंका के साथ बहस के बाद उन्हें शो छोड़ने की इच्छा जताते हुए भी देखा गया। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। उन्होंने प्रियंका को ‘अस्थिर’ व्यक्ति भी कहा और कहा कि उन्हें डर है कि उनकी टिप्पणियां बाहर की दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकती हैं।

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कहां देख सकते हैं राइज एंड फॉल 2?

‘राइज एंड फॉल’ सीजन 2 की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग इसके होस्ट हैं। इस रियलिटी शो में 15 कंटेस्टेंट्स को दो ग्रुप में बांटा गया है – रूलर्स, जो पेंटहाउस में रहते हैं, फैसले लेते हैं और सभी लग्जरी का आनंद लेते हैं, और वर्कर्स, जो टास्क करते हैं, बेदखली के लिए नॉमिनेट होते हैं और टॉप पर पहुंचने के लिए सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। यह शो प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर देखने के लिए उपलब्ध है।