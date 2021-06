नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी के समर्थन में कई सेलिब्रिटीज सामने आए हैं जिनमें टीवी एक्टर्स निया शर्मा भी हैं। इस बीच देवीलेना भट्टाचार्जी ने नाबालिग के प्रति हमदर्दी जताते हुए उन सभी लोगों को फटकार लगाई है जो पर्ल वी पुरी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उनकी यह बात निया शर्मा को रास नहीं आई और उन्होंने जवाब दे दिया जिसके बाद ट्विटर पर दोनों ही एक्ट्रेस एक-दूसरे से भिड़ गईं।

देवोलीना पर्ल वी पुरी के मुद्दे पर लगातार अपनी राय रख रही हैं और इसी बीच उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर पुरी को समर्थन देने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, ‘आपके सोशल मीडिया हैंडल उसे रिलीज नहीं करवाने वाले। लेकिन करमा जरूर उन लोगों को सबक सिखाएगा जो 7 साल की छोटी बच्ची को दोष दे रहे हैं। कैसे लोग हो यार तुम लोग..धरने पर बैठो, भूख हड़ताल करो, दिखाओ अपना सपोर्ट लेकिन गंदगी मत फैलाओ..क्या गंदगी मचा रखी है।’

देवोलीना ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, ‘हर एक चीज का मजाक बनाकर रखा है। सपोर्ट करना है न? तो पुलिस स्टेशन जाओ, कोर्ट जाओ और वहां लड़ो लेकिन कम से कम अपने गंदे दिमाग के उस लड़की के बारे में बुरी बातें मत बोलो। उसे छुड़वाने के लिए कैंडल मार्च कर लो।’

Your social media handles are not going to help him.But karma will surely hit back to each one of you who is cursing that little 7yrs old girl.Kaise log ho yaar tum log..Dharne pe baitho,Bhook hartal karo,dikhao apna support..but gandagi mat phelao..kya gandagi macha rakhi hai

