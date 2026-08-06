करीब सात दशक से अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत रहीं उषा नाडकर्णी की जिंदगी पर्दे पर निभाए गए किरदारों से कहीं ज्यादा संघर्षों से भरी रही है। 80 साल की उम्र में अकेले जिंदगी जी रहीं उषा ने पहली बार अपनी निजी जिंदगी, पति से अलगाव, बेटे से दूरी, अकेलेपन के डर और बचपन में पिता की हिंसा जैसे दर्दनाक अनुभवों पर खुलकर बात की। उनके इन खुलासों ने उनकी जिंदगी के उस पहलू को सामने लाया है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे।

सालों पहले हो गई थीं पति से अलग

हाल ही में राजश्री मराठी को दिए इंटरव्यू में उषा ने पहली बार अपनी शादीशुदा जिंदगी पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वह काफी सालों पहले ही अपने पति से अलग हो गई थीं, लेकिन उनके मन में न पति के लिए कोई नाराजगी है और न ही उनके परिवार के लिए। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार उन्होंने नाडकर्णी परिवार के लिए डिनर भी रखा। उषा का एक बेटा है, जो अब विदेश में रहता है। बचपन में भी वह अपनी नानी यानी उषा की मां के साथ ही रहता था।

यह भी पढ़ें: दीवाली पर नहीं बल्कि इस दिन रिलीज होगी रणबीर-यश की ‘रामायण’, मेकर्स का राम-रावण की महागाथा के बारे में बड़ा ऐलान

उषा को मां नहीं मानता उनका बेटा’

इससे पहले पिंकविला को दिए इंटरव्यू में उषा ने बताया था कि उनका बेटा उनके भाई के घर में बड़ा हुआ, क्योंकि उनका घर बड़ा था और अभिनेत्री हमेशा काम में व्यस्त रहती थीं। बेटे की परवरिश एक्ट्रेस की मां ने ही की थी। इसके बारे में बात करते एक्ट्रेस ने कहा, “जब भी मुझे समय मिलता था, मैं उससे मिलने चली जाती थी।

कोई तय समय नहीं होता था। मराठी नाटकों में ही मेरा सारा समय चला जाता था, क्योंकि तब एक दिन में कई शो हुआ करते थे।” इसके बाद उषा ने भावुक होकर बता था, “मेरा बेटा आज भी मुझसे कहता है कि मैंने सिर्फ उसे जन्म दिया है, उसकी असली मां तो मेरी मां थीं।”

40 सालों से अकेले रह रही हैं उषा

उषा का बेटा अब विदेश में रहता है और ऐसे में अब वह पूरी तरह अकेली हैं। उन्होंने बताया कि वह 1987 से यानी पिछले 40 सालों से अकेले रह रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अकेलापन महसूस होता है, तो उन्होंने कहा, “अब इसकी आदत हो गई है। मैं 1987 से अकेली रह रही हूं। मुझे अब बिल्कुल डर नहीं लगता। जब पहली बार इस बिल्डिंग में रहने आई थी, तब गार्ड से कहती थी कि मुझे दरवाजे तक छोड़ दो, क्योंकि डर लगता था कि कहीं पीछे से कोई हमला न कर दे। लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं लगता।”

अपनी मौत को लेकर क्या बोलीं उषा नाडकर्णी

उषा ने यह बताया कि वह कभी-कभी वह अपनी मौत के बारे में सोचती हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनकी मौत हो जाए तो शायद किसी को तुरंत पता भी न चले, क्योंकि वह अकेली रहती हैं। हालांकि, उन्हें मौत से कोई डर नहीं है। अभिनेत्री ने कहा, “किसी को नहीं पता कि उसकी मौत कैसे होगी। कोई नींद में चले जाते हैं, कोई अस्पताल में। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। अगर मैं सोते हुए मर गई, तो मेरे पड़ोसी दरवाजा खटखटाएंगे और सोचेंगे कि बुढ़िया ने दरवाजा नहीं खोला है।”

यह भी पढ़ें: अभिनेता सलमान खान और बहन अलवीरा को मिला चंडीगढ़ कोर्ट से नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला