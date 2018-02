छेड़छाड़ का आरोप: पापोन ने छोड़ा टीवी शो ‘वॉयस ऑफ इंडिया किड्स 2’

सिंगिंग रिएलिटी शो ‘द वॉइस ऑफ इंडिया किड्स-2’ के जज बॉलीवुड सिंगर पापोन ने शो छोड़ दिया है। उन पर शो की एक कंटेस्टेंट को गलत तरीके से किस करने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट की एक महिला वकील ने उनके खिलाफ इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। पापोन ने हाल ही में एक ओपन लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने अपना पक्ष साफ करते हुए सफाई पेश की थी। अब इस मामले में नया अपडेट यह है कि पपोन ने शो छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में उनका पूरा विश्वास है।

सिंगर ने कहा कि जब तक यह मामला निपट नहीं जाता यह यह शो नहीं करेंगे। इस मामले में उन्होंने कहा कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई ने हाल ही में बताया कि पापोन का कहना है कि मैं अपनी प्रोफेश्नल जिम्मेदारियों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हूं। मालूम हो कि जिस नाबालिग बच्ची के संदर्भ में पापोन पर आरोल लगा है उसने अपने बयान में यह कहा था कि पापोन बेकसूर हैं। एक वीडियो में बच्ची ने कहा कि पापोन सर ने कुछ गलत नहीं किया।

Singer #Papon issues a statement saying ‘I have decided to step down as a judge on the show till the matter in which I have been falsely implicated is fully resolved and the investigation is over’. pic.twitter.com/emIJOrn7uA

— ANI (@ANI) February 24, 2018