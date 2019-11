Naagin 4: पॉपुलर टीवी शो ‘नागिन 4’ का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैंस के मन में जिज्ञासा है ये जानने की कि इस बार शो में उन्हें कौन कौन सी टीवी एक्ट्रेस देखने को मिलेंगी। हाल ही में शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने बोल्ड और ब्यूटीफुल निया शर्मा का नाम उजागर किया था। वहीं अब इस शो को लेकर एक और पॉपुलर नाम सामने आया है। ‘हम पांच’ की स्वीटी यानी पॉपुलर एक्ट्रेस राखी विजन। जी हां, खबर है कि राखी विजन अब शो नागिन 4 में निगेटिव किरदार में नजर आ सकती हैं।

इस शो के जरिए राखी और एकता एक बार फिर से साथ काम करने जा रहे हैं। इससे पहले दोनों ने शो ‘हम पांच’ में साथ काम किया था। ऐसे में 13 साल बाद टीवी शो नागिन 4 के जरिए एकता और राखी विजन साथ में काम करेंगी। बता दें, इस शो की टीआरपी रेटिंग्स आसमान छूती हैं।

शो को लेकर और भी कई सारी एक्ट्रेस के नाम सामने आए हैं कि इस सीजन में इनकी भी झलक मिल सकती है- अलीशा पवांर, अंकिता लोखंडे। इस सीजन में नागिनों के बीच और भी तगड़ी और जहरीली लड़ाई दिखाई जाएगी। ऐसे में खबरें हैं कि टीवी शो इश्क में मरजावां की एक्ट्रेस अलीशा पवांर भी शो में नागिन का रूप धारण कर नजर आ सकती हैं। तो वहीं मणिकर्णिका एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे भी शो में नागिन बनकर दर्शकों के सामने आ सकती हैं।

Welcome to the world of Naagins "Nia Sharma" @Theniasharma #Naagin– Bhagya Kaa Zehreela Khel only on @ColorsTV

Coming Soon#ShobhaKapoor @BTL_Balaji @tanusridgupta1 @ketansgupta @ChloeJFerns @MuktaDhond

— Ekta Kapoor (@ektaravikapoor) October 22, 2019