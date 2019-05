‘जब मैं आपको चूमती हूं तो…’, नागिनों के इंतकाम की दुनिया से दूर प्रेम की दुनिया में खोए ‘बेला-माहिर’

Naagin 3: नागिन 3 शो अपने अंतिम चरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। शो में एक तरफ इंतकाम और बदले की आग नागिनों के मनों में जल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस शो में रोमांस का भी पूरा-तड़का लगाया जा रहा है। बेला और माहिर की जोड़ी को तो दर्शक वैसे ही देखना पसंद करते हैं, लेकिन बेला माहिर के नाम शो में बदल गए हैं , इसके बाद से दोनों श्रावनी और मिहीर बन गए हैं। पुनर्जन्म के आसपास घूमती इस श्रावनी और मिहीर की कहानी में प्यार मोहब्बत कूट कूट कर भरी है।

ऐसे में शो में दोनों के बीच एक बेहद रोमांटिक सीन शूट किया गया। कलर्स चैनल के इस पॉपुलर शो के एक प्रोमो में दिखाया जाता है, श्रावनी और मिहीर को अहसास हो चुका है कि उनका बहुत पुराना रिश्ता रह चुका है। वह माहिर और बेला हुआ करते थे। ऐसे में इस सीन में मिहीर कहता है कि वह बेला को ढूंढ रहा है। मिहीर श्रावनी से कहता है- ‘तुम बेला से थोड़ी अलग हो। तभी श्रावनी पूछती है – कैसे। अपने करीब लाते हुए मिहीर श्रावनी को किस करने की कोशिश करता है।

Even in a new life, the love between #BeHir remains strong as always! Watch the #Naagin3 Grand Finale on 25th & 26th May at 7 PM. #Naagin3Finale @SurbhiJtweets @pearlvpuri

