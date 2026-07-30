नेटफ्लिक्स की सीरीज ‘मुसाफिर कैफे’ इस समय काफी चर्चा में बनी हुई है। विक्रांत मैसी, वेदिका और महिमा मकवाना का अभिनय लोगों को काफी पसंद आ रहा है। चलिए आज हम आपको महिमा के बारे में बताते हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम अपने परिवार का सहारा बनने के लिए रखा था।

आज 26 साल की महिमा लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। 9 साल की उम्र में वह स्कूल के बाद मुंबई की बसों में सफर कर ऑडिशन देने जाती थीं, जबकि उन्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके लिए एक्टिंग नहीं, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी।

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5 महीने की उम्र में पिता को खोया

2021 में रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में महिमा ने बताया था कि जब वह सिर्फ 5 महीने की थीं, तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उस समय उनकी मां एक एनजीओ में काम करती थीं और उनके बड़े भाई की उम्र 9 साल थी। महिमा ने कहा, “मेरी मां खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थीं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने मुझे एक्टिंग की तरफ बढ़ाया।” हालांकि, महिमा के लिए यह फैसला आसान नहीं था।

9 साल की उम्र में दिया ऑडिशन

महिमा ने कहा, “मैंने 9 साल की उम्र में ऑडिशन देना शुरू किया। मैं मां से कहती थी कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी, क्योंकि मुझे इस दुनिया की समझ नहीं थी। आधा दिन स्कूल जाती थी, फिर बस से ऑडिशन के लिए निकलती और थककर घर लौटती थी। लेकिन मां मुझे लगातार आगे बढ़ाती रहीं। मैंने एक्टिंग सिर्फ इसलिए शुरू की ताकि अपने परिवार की मदद कर सकूं।”

इस जिम्मेदारी की वजह से महिमा का बचपन भी छिन गया। महिमा ने बताया कि उन्हें दूसरे बच्चों की तरह स्कूल और कॉलेज की जिंदगी जीने का मौका नहीं मिला। अभिनेत्री ने कहा, “घर में कमाने वाला कोई नहीं था। हम चॉल में रहते थे और कई लोग, यहां तक कि रिश्तेदार भी हमें नीची नजर से देखते थे।”

14 साल की उम्र में खरीदा पहला घर

फिर एक दिन उनकी मां ने उनसे कहा कि वह अपनी जिंदगी में एक घर खरीदना चाहती हैं। बस यही बात महिमा के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य बन गई। महिमा को साल 2012 में जी टीवी के शो ‘सपने सुहाने लड़कपन के’ से बड़ी पहचान मिली। उस समय वह सिर्फ 13 साल की थीं। इस शो की सफलता के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। महिमा ने बताया, “इस शो के बाद मैंने 14 साल की उम्र में मीरा रोड में अपना पहला घर खरीदा। उसी समय अपनी पहली कार भी ली।”

हालांकि, इस सफलता की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा, “मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन यानी स्कूल लाइफ मिस कर दी। मैं सिर्फ एग्जाम देने स्कूल जाती थी। इसी वजह से मुझे बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा।”

एक डांट जिसने जिंदगी बदल दी

टीवी में लीड रोल मिलने से पहले महिमा कई साल तक चाइल्ड आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करती रहीं। वह एक-दो दिन की शूटिंग करती थीं। उस समय उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अभिनेत्री ने बताया कि कई बार जितनी फीस का वादा किया जाता था, उतने पैसे नहीं मिलते थे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, “कभी 10 रुपये देने की बात होती थी, लेकिन हाथ में सिर्फ 2 रुपये आते थे।”

‘बालिका वधू’ के सेट पर हुई एक घटना आज भी उन्हें याद है। उस समय उनकी उम्र करीब 9-10 साल थी। उन्हें सुरेखा सीकरी और अनुप सोनी जैसे बड़े कलाकारों के साथ एक लंबा डायलॉग बोलना था। घबराहट में वह अपनी लाइनें भूल गईं। महिमा ने बताया, “तब डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि अगर एक्टिंग नहीं आती तो यहां क्यों आई हो?'”

यह बात उन्हें बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, “मैं घर गई, अपनी लाइनें याद कीं और पहले से ज्यादा मेहनत की। वही घटना मेरे लिए सीख बन गई। ‘बालिका वधू’ के बाद मुझे पहली बार लीड रोल मिला और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।”

नहीं खत्म हुआ महिमा मकवाना का संघर्ष

टीवी में पहचान मिलने के बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। वह लगातार विज्ञापनों, फिल्मों और ओटीटी प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन देती रहीं। साथ ही टीवी में काम और पढ़ाई भी जारी रखी। उन्होंने कहा, “मेरे पास स्कूल जाने का समय नहीं था, इसलिए मैं सेट पर ही पढ़ाई करती थी।”

फिल्मों में जगह बनाना उनके लिए और भी मुश्किल था। उन्होंने कहा, “कई बार रिजेक्शन मिला। कभी फिल्म बंद हो गई, तो कभी मुझे रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन मुझे हमेशा भरोसा था कि एक दिन फिल्मों में जरूर काम करूंगी।” करीब 10 साल काम करने के बाद भी लोग उन्हें सिर्फ टीवी एक्ट्रेस मानते थे। महिमा ने कहा कि आज भी उन्हें रिजेक्शन मिलता है और कई बार टाइपकास्ट कर दिया जाता है। लेकिन मैंने हमेशा अपने काम को गंभीरता से लिया और मेहनत करती रही।

सलमान खान के साथ किया ‘अंतिम’ में काम

उनकी यही मेहनत उन्हें सलमान खान तक ले गई। टीवी शो ‘शुभारंभ’ के प्रमोशन के दौरान वह पहली बार ‘बिग बॉस’ के सेट पर सलमान खान से मिलीं। महिमा ने बताया, “पहली बार उन्हें देखकर मैं घबरा गई थी, लेकिन वह बहुत अच्छे इंसान हैं।” करीब एक साल बाद उन्हें सलमान खान फिल्म्स से ‘अंतिम’ के लिए कॉल आया। उस समय उनके भाई को कोरोना हो गया था और उनका शो ‘शुभारंभ’ भी बंद होने वाला था। उन्होंने कहा, “मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं।”

डायरेक्टर महेश मांजरेकर से मिलने और ऑडिशन देने के बाद उन्हें फिल्म में कास्ट कर लिया गया। महिमा को आज भी सलमान खान की बात याद है। अभिनेत्री ने बताया, “सलमान ने मुझसे कहा था कि मुझे पता है कि तुम्हारी शुरुआत बहुत साधारण रही है, लेकिन अब तुम्हारे लिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी।” साल 2021 में ‘अंतिम’ रिलीज हुई और महिमा को नई पहचान मिली। इसके बाद लोगों का व्यवहार भी बदल गया।

उन्होंने कहा, “अंतिम के बाद अचानक सब मेरे दोस्त बनना चाहते थे। लोगों को यह रातोंरात मिली सफलता लगती है, लेकिन मेरे लिए यह 10 साल से ज्यादा की मेहनत का नतीजा था।” महिमा कहती हैं कि उन्होंने अपनी असफलताओं से हमेशा कुछ न कुछ सीखा है। आज आर्थिक रूप से मजबूत होने और मां का सपना पूरा करने के बाद भी उनके मन में एक खालीपन है। महिमा ने कहा, “मुझे नहीं पता कि पिता का साथ कैसा होता है। जब मैं अपने दोस्तों को उनके पापा के साथ देखती हूं, तो मन में एक खालीपन महसूस होता है।”

10 साल बाद खरीदा दूसरा घर

14 साल की उम्र में पहला घर खरीदने के करीब एक दशक बाद महिमा ने अपना दूसरा घर भी खरीद लिया। पिछले साल उन्होंने अपने नए मुंबई वाले घर की झलक दिखाई, जहां वह अपनी मां के साथ रहती हैं। इस घर का इंटीरियर, फर्नीचर और सजावट उन्होंने अपनी पसंद से तैयार कराया है।

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